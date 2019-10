Panenskú blanu sex nezničí! Klitoris je obrovský orgán. Čo ďalšie mýty o ženskom tele?

Dve mladé nórske lekárky sa pustili do boja so zakorenenými mýtmi o ženskom tele a sexualite, ktorým veria ľudia po celom svete.

Nina Brochmannová (32) a Ellen Støkken Dahlová (28) sú mladé nórske lekárky. Ako študentky pracovali ako dobrovoľníčky v oblasti sexuálneho zdravia, šírili osvetu a venovali sa sexuálnej výchove medzi mladými ľuďmi a manšinovými skupinami. Zistili, že dospievajúce aj dospelé ženy im kladú úplne základné otázky týkajúce sa ich tela a jeho fungovania. Aby mohli odpovedať čo najväčšiemu počtu žien, spustili v roku 2015 blog Underlivet, teda genitálie, s cieľom rozptýliť mýty o sexuálnom zdraví žien. Blog sa stal jedným z najčítanejších v Nórsku, preto sa o dva roky rozhodli spísať svoje poznatky o ženských genitáliách do odbornej, no aj pre laikov ľahko pochopiteľnej knihy, ktorú konzultovali s množstvom lekárov. Tá odvtedy vyšla už v 35 jazykoch vrátane slovenčiny.

Sú ženské genitálie naozaj motív hodný vyše 300-stranovej knihy?

N. B.: V praxi sme videli, koľko rôznych informácií o ženskom tele považujú mnohí za fakty, hoci sú to vlastne len mýty. Medzi ľuďmi sa tieto mýty opakujú ako pravdivé. Aj nás samotné šokoval a priviedol trochu do rozpakov mýtus o panenskej blane. Niekoľko rokov sme my samy prednášali aj o hymene, teda panenskej blane, a snažili sme sa bagatelizovať jej dôležitosť. Poslucháčkam sme vysvetľovali, že pri prvom sexe nemusia krvácať, pretože v detstve panenská blana často zmizne pri bežných aktivitách, ako je jazda na bicykli alebo na koni. Potom sme však začali viac skúmať a zistili sme, že pravda je úplne iná. Hymen je u väčšiny žien elastický prstenec tkaniva, ktorý sa dá ľahko roztiahnuť, aby sa vytvoril priestor pre tampón alebo penis. To znamená, že po prvom sexe panenskú blanu nestratíte!

Čo sa s panenskou blanou stane?

E. S. D.: Asi u polovice žien sa napne natoľko, že sa trochu natrhne a krváca, ale stále ostáva a väčšinou sa zahojí bez viditeľného zjazvenia. Neexistuje teda spôsob, ako zistiť, či je dievča ešte panna. Panenská blana nie je vyhradená pre panny a podľa jej vzhľadu nemožno určiť, či už žena mala sex. Je zbytočné, aby gynekológ kontroloval napríklad na žiadosť rodičov dievčaťu panenskú blanu a vydával posudok, že ešte nemala styk... Existuje dokonca štúdia, kde lekári kontrolovali 36 tehotných žien a zmeny na panenskej blane mali iba dve z nich. Ak teda neveríte na 34 panenských počatí, máte tu jasný dôkaz. Niektoré štáty však dodnes používajú testy panenstva ako istý spôsob kontroly nad ženami. Ak si ženy myslia, že ich vláda môže takto kontrolovať, pravdepodobne sa správajú konzervatívnejšie. Starému mýtu o panenskej blane stále veríme, pretože ide o spôsob kontroly nad ženami po celom svete.

Odhalili ste aj ďalšie nepravdivé mýty?

N. B.: Samozrejme, viacero. Možno poznáte aj mýtus o tom, že ak je viacero žien dlhšie spolu, zosynchronizujú sa im menštruácie. Verí tomu asi 80 % žien. Nedávny výskum ukázal, že sme sa dali nachytať, žiadne zosynchronizovanie sa nepotvrdilo. Ak s kamarátkou menštruujete naraz, je to len milá náhoda. Alebo mýtus, ktorý opakujú mnohí učitelia jogy, že pri menštruácii sa nemajú robiť stojky na hlave, lebo krv sa vracia do brucha. Ukázalo sa, že malé množstvo krvi môže skutočne presakovať cez vajcovody do brušnej dutiny. Chceme však zdôrazniť, že to nie je nebezpečné, telo sa jej ľahko zbaví. Takže ak chcete, môžete aj počas svojich dní robiť toľko stojok na hlave, koľko sa vám páči.

E. S. D.: A ďalší zakorenený mýtus, že je rozdiel medzi vaginálnym a klitorisovým orgazmom. Vaginálny orgazmus neexistuje, orgazmus je orgazmus, nech ho dosiahnete akokoľvek. Reakcia v tele aj v mozgu je rovnaká pri orgazme z klasického sexu, z orálneho alebo hoci „prstového“ sexu. Delenie orgazmov pochádza ešte z čias Sigmunda Freuda, ktorý ako muž dal takzvaný vaginálny, čiže „pravý“, orgazmus na piedestál napriek faktu, že väčšina žien ho dosiahne stimuláciou klitorisu.



Lekárky prezentujú svoje poznatky aj osobne takmer po celom svete. Všade veríme takmer tomu istému. Zdroj foto: Archív

A najzaujímavejší fakt o ženskom tele?

N. B.: Klitoris je obrovský vnútorný orgán, ktorý môže mať až osem erekcií za noc! Klitoris je stavaný presne tak ako penis, so žaluďom, s predkožkou a erektilným tkanivom, ktoré počas vzrušenia a sexu napučí. Viditeľná je len jeho malá časť, v skutočnosti klitoris zahaľuje takmer celú oblasť ženských genitálií, je to veľký orgán pokračujúci do panvy a nadol po oboch stranách vagíny. Je oveľa väčšou súčasťou sexuálneho prežívania, než by sa dalo súdiť podľa malého výbežku, žaluďa, ktorý je viditeľný na povrchu. No kým o penise sa na biológii učí naozaj podrobne, o klitorise nás toho veľa nenaučili.

E. S. D.: A to dokonca ani na lekárskej fakulte. Inak, ani bod G pravdepodobne neexistuje a je to len klitoris, ktorý cítite znútra.

Lekári doteraz nevedeli, že klitoris je veľký orgán?

E. S. D.: Jeho anatómia je známa už od 19. storočia, ale do anatomických učebníc sa to jednoducho nedostalo, ani sa to nevyučovalo na biológii v škole, lebo nemá reprodukčnú funkciu, len sexuálnu. Historicky bol asi vnímaný ako nevhodný, ohrozujúci orgán, preto sa ho snažili pred ženami skryť. Viete si predstaviť, aké škandalózne by z náboženského hľadiska bolo odhalenie, že ženy majú erekciu a orgán zameraný výlučne na sexuálne potešenie? Ženské telá a sexualita neboli dôležité, tak bolo oveľa ľahšie udržať ženy v nevedomosti a hovoriť im len pravdy, ktoré zodpovedali vtedajšej morálke.

Čo si myslíte o očkovaní proti HPV?

N. B.: Je smutné, ak dospelí podľahnú konšpiračným teóriám a odopierajú svojim deťom ochranu proti chorobám, ktoré ohrozujú ich život. Vakcína proti HPV je zázrak, je to vakcína proti rakovine krčka maternice, ktorá zabíja mladé ženy v najlepšom veku. Zaočkované bolo obrovské množstvo dievčat a žien na celom svete pod prísnym zdravotným dohľadom a nepotvrdili sa žiadne z obávaných vedľajších účinkov, ktoré sa šíria po internete. Ja mám malého syna a nechám ho tiež zaočkovať, keď bude dosť starý, aby bol chránený proti rakovine úst a krku, penisu a konečníka. Aj chlapci by mali dostať túto vakcínu, aby chránili seba aj svoje partnerky.

Je vhodné otvárať tému sexu už s mladšími tínedžermi?

N. B.: Dospelí sú naivní, neuvedomujú si, aké malé deti už začínajú sledovať porno. Práve porno je často ich prvým stretnutím so sexom a hlavným zdrojom informácií o intimite, láske a sexe. Z toho sa dá chápať, prečo mladá generácia vyrastá s dosť pokrútenými predstavami o sexe a intimite. Narážame na to stále, keď prednášame tínedžerom vo veku 14 či 15 rokov. Myslia si, že análny sex a „fajčenie“ je normálnou súčasťou každého sexuálneho aktu, myslia si, že muži majú udržiavať erekciu 20 až 30 minút, že ženy majú multiorgazmy z vaginálneho alebo dokonca análneho sexu. Je to dosť šokujúce a absurdné. Netušia, že nie každý pohlavný styk sa končí orgazmom. A vysvetľuje to, prečo veľa mladých žien a mužov, s ktorými sa stretávame, sa veľmi obáva svojho sexuálneho života, sú znepokojení vzhľadom svojich tiel aj očakávaniami na ich výkony v posteli.

E. S. D.: Jediný spôsob, ako tomu čeliť, je viac a skôr hovoriť s našimi deťmi o sexe. Mnohí dospelí si myslia, že takými rozhovormi len zbytočne podnietia deti do sexuálneho správania. Ale je to presne naopak. Deti, ktoré doma so svojimi rodičmi o sexe hovoria, dokážu na pohlavný styk dlhšie čakať, používajú kondómy, antikoncepciu a celkovo sa správajú v intímnom živote menej riskantne. Otvorenosť v tejto oblasti neznamená, že sa deti stanú viac či skôr sexuálne aktívnymi. Dosiahne sa tým, že budú viac rozmýšľať a budú sa správať zodpovednejšie. Ak sa s nimi neporozprávame my, naučia sa všetko z porno videí, a to iste nechceme!

