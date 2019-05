Paradox: Ženy sú v práci spokojnejšie, hoci zarábajú menej. Môžete to zlepšiť?

Hoci naše ženy zarábajú výrazne menej ako muži, zamestnávatelia si môžu mädliť ruky. V práci sú ženy spokojnejšie. Ako je to možné a čo s tým?

V práci trávime viac ako polovicu dňa, preto je dôležité, ako sa v nej cítime. Veď za drvivou väčšinou ochorení dnešnej doby je stres, ktorý na nás dopadá predovšetkým v zamestnaní. Preto môže byť pre nežné pohlavie pozitívnou informáciou, že v práci sú spokojnejšie ako muži. A to napriek tomu, že slovenské ženy zarábajú priemerne o 21% menej oproti chlapom.

Muži: berú aj menej zábavnú prácu kvôli peniazom

Z nedávnej štúdie firmy Personal Group vyplynulo, že v práci sa cíti šťastne vždy alebo veľmi často 45% žien, ale len 35% mužov. Podľa odborníkov to pravdepodobne súvisí s tým, že ženy si častejšie vyberajú také zamestnanie, ktoré ich zaujíma a napĺňa. Muži spravidla viac hľadia na finančné podmienky a v stále tradične pretrvávajúcej pozícii živiteľa rodiny berú menej do úvahy, či ich pracovná pozícia zaujíma a korešponduje s ich hodnotami. Výskum hovorí, že 55% žien považuje svoju prácu za zmysluplnú, no to isté platí len pre 48% mužov.

Ženy: menej peňazí ale viac nadšenia

S platom nie je nadšená väčšina našincov a potešilo by ich zvýšenie finančného ohodnotenia. O niečo viac ale ženy - 63%, oproti 61% mužov. Napriek tomu ženy pracujú s väčším nadšením. Výskum zistil, že často či takmer vždy je s prácou nadšených 43% žien, ale len 36% mužov. Najviac hrdé sú na svoju prácu majiteľky firiem alebo riaditeľky, až 63%. Táto skupina žien sa ako celok dokonca do práce teší hneď od rána. Z majiteľov firiem a riaditeľov chodí do práce až 44% bez nadšenia. Pokiaľ ide o najnižšie pracovné pozície, do práce sa naopak neteší rovná polovica žien a 51% mužov.

Rada na záver

Podľa výskumu je pravdepodobné, že za nižšími príjmami žien je aj ich povaha. Na zvýšenie platu pasívne čakajú, nedožadujú sa ho a veria, že zamestnávateľ ich sám ocení. Naproti tomu muži skôr otvorene o väčší plať požiadajú. Možno i preto by až 47% žien a menej, 40% mužov, privítalo v práci tiež uznanie. Tak čo, nie je čas, aby ste sa ozvali aj vy?

