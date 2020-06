Pigmentové škvrny strašia najmä štyridsiatničky. Ako ich vznik spomaliť?

Vznik hnedých pigmentových fľakov niekedy podporíte aj nevedomky. Vytiahnuť ich dokážu aj niektoré bylinky či kozmetika. Pomôžu vám zachrániť kožu bieliace krémy?

Klasické pigmentové škvrny si najčastejšie všimnete na lícach, v kútoch čela, na hornej pere alebo v spánkovej oblasti. Výraznejšie bývajú po lete. „Ide o takzvané melazmy. Fľaky sa objavujú spočiatku v lete a postupne blednú. Ak ich nezačnete riešiť, zostanú na tvári už trvalo,“ hovorí dermatologička MUDr. Zora Haviarová. „Väčšinou sú tieto fľaky symetrické. Skrýva sa za nimi rýchlejšia tvorba pigmentu.“ Tá je podmienená prevažne geneticky, ovplyvňujú ju však aj hormonálne zmeny či užívanie niektorých liekov, napríklad hormonálnej antikoncepcie, tetracyklínu, antimalariká.

Vytiahnu ich lúče

Za pigmentovými fľakmi sa môže skrývať aj pitie čajov alebo používanie kozmetických prípravkov, ktoré obsahujú fotosenzitívne bylinky. Stačí ich vypiť, prípadne sa nakrémovať, vyjsť na slnko a problém je na svete. Pigmentové fľaky sa najčastejšie objavujú okolo 30-tky, 40-tky. Častejšie u žien ako u mužov. S pravidelnejším používaním kozmetiky však stúpa i počet chlapov, ktorých pigmentové škvrny začínajú trápiť. Je to následok toho, že mnohé kozmetické prípravky citlivo reagujú na slnečné lúče. Pigmentový fľak vám môže spôsobiť aj obľúbený parfum po kontakte so slnkom. Ideálny čas na boj so škvrnami je práve jeseň a zima.

Viete si správne čistiť mastnú pleť? Ktoré prípravky vám nesmú chýbať?

Pomôže aj krém

Ak si na pleti všimnete pigmentové fľaky, prvou voľbou bývajú bieliace krémy. Tieto prípravky potláčajú tvorbu hnedého pigmentu, melanínu. Ich účinok je však podľa odborníčky veľmi individuálny. „Ak sa od skorej jari ochraňujete krémom na opaľovanie, počas jesene i zimy používate bieliace krémy, môžu sa fľaky zredukovať. Nie je to však pravidlo, niektoré fľaky na krémy nereagujú,“ vysvetľuje doktorka Haviarová. Bieliace krémy nájdete v lekárňach, dermatologických centrách či v kozmetických salónoch. Zlepšenie stavu pleti si vyžaduje dlhší čas. Ako účinné látky v krémoch väčšinou pôsobia klasické ovocné kyseliny, kyselina glykolová, ale i výťažky z morských rias, hrozna či rozličné druhy minerálov.

Máte suchú pokožku? Môže sa za ňou skrývať kozmetika i lieky. Viete ktoré?

Rýchly pigment

Objavujú sa najmä u ľudí s bledším typom pokožky. „Niektorým v zime úplne zmiznú, ale slnečné lúče ich dokážu vytiahnuť von. V mieste, kde peha vznikne, sa rýchlejšie tvorí pigment,“ približuje dermatologička. „Pehy sú genetická záležitosť a vekom často prirodzene ustupujú. Nie je to choroba, len určitý stav pleti.“ Ich bielenie je zbytočné. Zjemniť ich môže len dôkladná ochrana pred slnečnými lúčmi.

Rizikové tehotenstvo

Vznik pigmentových škvŕn sa často viaže na tehotenstvo. Postihuje 50 až 70 percent žien. Skrývajú sa za nimi hormonálne zmeny. „Spôsobujú ich estrogény. Niektoré miesta stmavnú skutočne výrazne. Pigmentácia sa neobjaví len na tvári, ale aj na bradavkách, v oblasti genitálií, ale vznikne aj charakteristická čiara na bruchu. Len čo sa hormonálna situácia upraví, vráti sa pigmentácia do normálu,“ upokojuje dermatologička Zora Haviarová budúce mamičky.

Čítajte aj: