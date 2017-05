Podvádza vás partner? Tieto známky správania ho prezradia

Odborník na ľudskú psychiku Phillip Adcock odhalil pár znamení, ktoré prezradia každého, kto nehovorí celú pravdu. Možno pomôžu aj vám preveriť si partnera.

Neistota či malé pochybnosti sa vyskytnú aj v tých najlepších vzťahoch. Ako odlíšiť, kedy ide o malicherné pochybnosti a kedy by ste mali dôverovať svojmu inštinktu? Podľa psychológa a experta na reč tela Phillipa Adcocka to odhalila jemné náznaky. Samozrejme, nemusí to nutne znamenať, že váš partner je neverný. Odborník len upozorňuje, aké správanie je typické pre ľudí s tendenciou klamať a podvádzať. Pozrime sa na to bližšie.

Háčik je v detailoch

Je bežné, že aj úprimný človek vám popri rozprávaní o tom, kde bol a čo robil, pridá i pár detailov. No príliš detailné rozprávanie a popisy zvyknú signalizovať, že dotyčný množstvom podružných informácií mierne fantazíruje, snaží sa zakryť pravdu a odviesť pozornosť inam.

Oči sú okno do duše

Uhýbanie pohľadom pri klamaní je dosť typické. No môže ísť aj o nenápadnejšie znamenia ako pohľad inam len v kritických momentoch rozhovoru, keď nezvládne zároveň fabulovať aj znášať priamy pohľad. Alebo práve naopak, až neobvykle upretý pohľad do vašich očí počas rozhovoru. Nemá pri tom atypicky roztvorené oči? Možno s dychtivosťou sleduje, či mu skočíte na lož.

Všímajte si zmeny dýchania

Keď si človek vymýšľa, musí starostlivo rozvažovať nad tým, čo vysloví a zabudne dýchať prirodzene. Podľa psychológa si môžete všimnúť, že partnerove dýchanie sa stane nepravidelné, menej prirodzené. Okrem toho sa klamajúci snaží za každú cenu vyzerať dôveryhodne a preto sa správa neobvykle sebavedomo. Ak sa vám nezdá, čo partner rozpráva, skúste to spochybniť a dobre si všímajte jeho tvár. Neočervenel trochu pri poznaní, že ste ho asi „prekukli“?

Reč rúk a tváre

Gestikulácia, najmä zakrývanie si úst rukami či vzájomné dotýkanie sa bruškami prstov na rukách, alebo rôzne grimasy, dvíhanie obočia, hryzenie si do pier a podobne sú tiež dobré ukazovatele. Najmä ak partnera už poznáte a ovládate jeho bežnú mimiku i gestá. Všímajte si zmeny.

Dôverujte inštinktu

Partnera môžete rozanalyzovať od hlavy až po päty, ale to všetko robíte vedome. Vaše podvedomie je oveľa lepší expert na odhalenie lží. Tak nám to nadelila príroda. Ak vám podvedomie vraví, že niečo nie je v poriadku, vypočujte ho a buďte ostražitejšia. Samozrejme, pokiaľ nejde o hlúpu žiarlivosť, ale to viete najlepšie vy sama.

