Pozor na mydlo a to, čo jete! 5 rád, ako lepšie zvládnuť svoje dni

Každá žena sa chce počas menštruácie cítiť čisto a komfortne. Viete, na čo by ste pri hygiene počas vašich dní nemali určite zabúdať?

Hygiena počas menštruácie má svoje pravidlá. Na to, aby ste sa vyhli nepríjemným zdravotným problémom stačí dodržiavať pár zásad.

Pravidelná výmena hygienických pomôcok



Vložku si meňte zhruba každé štyri hodiny, tampón každé 2 hodiny, a to aj v prípade, že krvácanie nie je príliš silné. Je to dôležité hlavne preto, že z pošvy sa do nich dostávajú mikroorganizmy, ktoré sa potom vo vlhkom a teplom prostredí rýchlo množia a môžu spôsobiť infekciu močových ciest, vaginálne infekcie alebo vyrážky. Pri tampónoch je pravidelná výmena obzvlášť dôležitá kvôli riziku syndrómu toxického šoku.

