Pravý vinník zápalu močových ciest: Chlad to nie je!

Dokáže dlho potrápiť, no stačí poznať príčinu a môžete jej predísť. Dajte stopku ťažkostiam a nenechajte si už viac pokaziť náladu ani víkendové plány.

Problém, ktorý mnoho žien zažíva opakovane, no nepozná príčinu alebo často mylne viní prechladnutie. Hlavným vinníkom je baktéria Escherichia coli. V 90 % prípadoch spôsobuje starosti s močovými cestami. Bežne sa vyskytuje v tráviacom trakte a v okolí konečníka. Dohliada na to, aby sa v črevách nepremnožili baktérie, ktoré sú pre naše zdravie nebezpečné. No do močového ústrojenstva nepatrí, ak sa tam dostane, spôsobí ťažkosti:

„Medzi príznaky infekcie močových ciest patrí pálčivá bolesť pri močení, bolesti v podbrušku a časté nutkanie na močenie. Tieto problémy častejšie trápia ženy ako mužov. Muži majú konečník a močovú trubicu vsadenú ďalej od seba. S kratšou močovou trubicou žien prídu baktérie až do močového mechúra omnoho ľahšie. Často sa stretávam s tým, že pacienti majú pri takých problémoch ťažkosti moč vôbec udržať,“ hovorí primár urológie v Oblastnej nemocnici Kladno, MUDr. Mariek Krolupper.

Aj sex je rizikom. Ako sa chrániť?

Ťažkosti močových ciest sa často opakujú, preto je nesmierne dôležitá diagnostika a liečba, ale aj dôkladná prevencia. Baktérie z konečníka sa k močovému ústrojenstvu dostanú ľahko, napríklad len pri zlom utieraní na WC, avšak častejšie je to práve pri sexe. Po každom styku sa choďte vymočiť a dôkladne umyť.

Šetrná prevencia

Zákonite by sme mali dbať aj na pravidelný pitný režim a rovnako dôležitá je aj intímna hygiena. Pomôcť môžu aj výživové doplnky s obsahom rastlinných zložiek. Obsahujú kombináciu extraktov z kanadských brusníc, zlatobyle obyčajnej a vitamínu D. Zlatobyľ je vhodná pre podporu zdravia močového ústrojenstva a vitamín D v množstve, ktoré naše telo potrebuje na celý deň pre podporu správnej funkcie imunitného systému. Je možné užívať ich aj súčasne s antibiotikami. Poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.

