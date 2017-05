Prečo vypadávajú? Zistite, či sú vaše vlasy choré, alebo stačí zmeniť stravu

Nie je to len ženská žálezitosť, aj mužom krásne vlasy pristanú. Čo však ak sú krepové, lámu sa a vypadávajú?

Umývate si vlasy a niekoľko z nich skončí vo vani. Češete si vlasy a niekoľko z nich skončí na hrebeni či v kefe. Alebo si len tak chodíte po svete a za sebou nechávate stopy DNA v podobe vypadaných vlasov. Je to normálne? Je, ale len do istej miery.

Iný odtieň, iná hustota

To, koľko vlasov máme a akej sú farby, je dané geneticky. Pritom platí, že čo odtieň, to iná hustota vlasov. Zistilo sa, že blondiaci ich majú 120- až 130-tisíc, tmavovlasí okolo 100-tisíc a ryšaví približne 80-tisíc. Normálna hustota sa pritom pohybuje od 100- do 150-tisíc vlasov. Trápi vás, že ich strácate priveľa? „Vlasy nám môžu vypadávať difúzne alebo ložiskovito,“ vysvetľuje dermatovenerologička MUDr. Jana Chudíková, že v prípade ložiskovitého padania vznikajú na hlave ostro ohraničené lysiny rôznej veľkosti. Pri difúznom padaní sa znižuje hustota vlasov plošne, až začne presvitať pokožka hlavy. Vyvoláva ju nadmerná citlivosť vlasových folikulov na mužské pohlavné hormóny.

Prečo sa to deje?

Na to, aby sa padanie vlasov zastavilo a obnovil sa ich rast, treba v prvom rade poznať príčinu padania. „Trichogram je mikroskopické vyšetrenie koreňovej časti vlasov. Informuje nás o tom, koľko percent vlasov je v rastovej fáze a koľko vo fáze pokojovej, kedy sú vlasy pripravené na vypadnutie. V zdravom trichograme je 90 až 95 % vlasov v rastovej fáze a 5 až 10 % vlasov vo fáze telogénu,“ vysvetľuje odborníčka. Zdravý vlas je pevný, pružný, lesklý a má hrúbku 50 až 120 mikrometrov. Ak sa v trichograme nájde väčší počet vlasov s menším priemerom, znamená to poruchu rastu vlasov.

Špeciálne kúry

Ak máte krehké a lámavé vlasy alebo vám padajú, obráťte sa na špecialistu. "Odporúčam liečbu špeciálnymi injekciami, ktoré obsahujú zmes účinných látok na báze vitamínov najmä zo skupiny B, ktoré neaplikujeme do pokožky hlavy, ale injekčne do svalu. Ide o vitamíny, ktoré intenzívne podporujú metabolizmus vlasových buniek, čím zamedzujú padaniu vlasov,“ hovorí doktorka Chudíková. Pri dlhotrvajúcom, prípadne masívnom vypadávaní možno vlasovou mezoterapiou vlasy "poliať" kokteilom vitamínov, stopových prvkov, aminokyselín, antioxidantov, antiandrogénnov a hyperemizujúcich látok v inejkcii do okolia vlasových cibuliek. „Plazmolifting znamená, že pacientovi sa odoberá krv, ktorá sa dáva v špeciálne upravenej skúmavke do centrifúgy. Plazmu s trombocytmi potom injekčne aplikujeme do pokožky hlavy." Z trombocytov sa uvoľňujú rastové faktory, ktoré nasmerujú premenu kmeňových buniek na nové vlasové a cievne bunky. Takto sa stimuluje rast nových vlasov.

Mäso nevynechajte

Porucha môže byť podmienená hormonálne, ale môže ju spôsobiť aj stres, infekcie, horúčky, onkologické ochorenia, ochorenia štítnej žľazy či nadobličiek a tiež niektoré lieky. Objaví sa pri ťažkej potravinovej intolerancii alebo pri používaní nevhodných stylingových procedúr. No aj pri hladovaní a nedostatku železa. Nezabudnite preto na jednu dôležitú vec, ktorú máte úplne vo svojich rukách. „Treba prijímať vyváženú stravu a v žiadnom prípade nehladovať. Na rast a kvalitu vlasov má vplyv aj vylúčenie alebo obmedzenie mäsa v strave. Mäso je zdrojom živočíšnych aminokyselín, teda základných stavebných látok pre vlasy, bez ktorých nemôžu dobre rásť ani byť kvalitné,“ uzatvára doktorka Chudíková.

