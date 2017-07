Prekvapenie?! Muži zvládajú rozchod horšie ako ženy. Prečo?

Páni to majú ľahšie len navonok. Ich bývalé síce trpia podľa aktuálnej americkej štúdie rozchodom emocionálne a fyzicky viac, napriek tomu ho zvládajú lepšie.

Každý z nás potrebuje čas, aby sa novou situáciou vyrovnal. Žena sa zväčša z problémov vyrozpráva a vyplače kamarátkam. Sklamanie a smútok možno najrpv zajedá čokoládou či zákuskami, alebo potom začne od základu meniť doterajší spôsob života. Začne chudnúť, športovať, vymení účes aj šatník. Až potom príde na rad nový partner.

Muž sa radšej uzavrie do seba a priateľom sa zdôveruje len výnimočne. Ide s nimi síce do krčmy na pivo, alebo na billiard, ale svoje súkromie príliš nerozoberá. Zato do nového vzťahu sa zvyčajne vrhne rýchlejšie ako žena.

Vedci z Binghamtonskej štátnej univerzity v New Yorku skúmali, či sa s koncom vzťahu vyrovnávajú lepšie muži alebo ženy. Vyše 5 700 dobrovoľníkov z 95-tich krajín sveta sa pýtali, aké emócie prežívajú počas rozchodu a po ňom. Mali ich hodnotiť podľa škály od 1 (nijako) po 10 (neznesiteľne).

Ženy najčastejšie pociťovali strach, obavy a depresie, zatiaľ čo muži sa cítili stratení alebo nahnevaní. Rozchod neriešili, skôr sa ho snažili potláčať. V konečnom dôsledku však trpeli jeho dôsledkami viac ak ich ex partnerky a nikdy sa z neho úplne nespamätali. Výsledky štúdie potvrdili aj skutočnosť, že podnet na ukončenie vzťahu vo väčšine prípadov vychádza od ženy.

Na vine je evolúcia

Za odlišným „rozchodovým“ ženským a mužským správaním treba vidieť ľudský vývoj. Evolučná teória hovorí, že ženy sú pri voľbe partnera prieberčivejšie, lebo ťahajú za kratší koniec. Sú viac monogamné ako muži a v prípade, že ich partner opustí, sa zvyčajne musia o deti starať samé. Preto si už od čias neandertálcov vyberajú partnera, na ktorého sa môžu spoľahnúť a ktorý rodinu existenčne zabezpečí.

Muži to majú navonok oveľa jednoduchšie. Zo vzťahu ľahko vycúvajú, lebo ruky im nezväzuje tehotenstvo ani prílišná zodpovednosť za potomkov. Nič im nebráni rýchlo „poľovať“ na ďalšiu ženu, preto rozchod nespracujú vo svojom vnútri dôkladne a neprežijú ho, ako by mali. A to je chyba.

Šéf vedeckého tímu, antropológ Craig Eric Morris upozorňuje, že bolesť a utrpenie z nešťastnej lásky je úplne normálne a dôležité aj pre mužov. Len tak môžu predošlý vzťah definitívne uzavrieť a pustiť si k sebe novú partnerku.

