Pridajte si k predsavzatiam: Krásne vlasy so stravovacím plánom

Ste ochotné kúpiť si akýkoľvek prípravok, len aby sme sa popýšili krásnou korunou krásy? No vlasy je treba pestovať zvnútra.

„Ponocovanie, diéty alebo naopak prejedanie sa, nedostatok ovocia a zeleniny kráse vlasov neprospievajú. Nezdravým životným štýlom vlasy trpia, sú suché, krepovité a vypadávajú,“ hovorí odborník MUDr. Ján Popovič.

Do stravy zaraďte nasledovné:

Omega-3 pre lesk

Mäso rýb, najmä tých morských, zlepšuje imunitu, znižuje cholesterol, je skvelým zdrojom bielkovín a navyše obsahuje omega-3 mastné kyseliny. Tie bojujú proti vypadávaniu vlasov, ich suchosti, krepovitosti, zlepšujú stav pokožky hlavy a dodávajú vlasov pružnosť a lesk. Siahnite po lososovi, tuniakovi, makrele či sardinkách. Omega-3 mastné kyseliny obsahujú aj ľanové semiačka a vlašské orechy.

Áčko pre výživu

Vyživuje vlasy a pomáha celkovo zdraviu pokožky. Sladké zemiaky sú jeho skvelým zdrojom. Rovnako ako mrkva, špenát, marhule a tekvica obsahujú množstvo beta-karoténu, ktorý si organizmus premení na vitamín A.

Céčko proti krepovitosti

Vitamín C je dôležitý aj pre vlasy a pokožku. Jeho nedostatok ich oslabuje, vysušuje, sú krepovité a bez lesku. Telo ho potrebuje na to, aby mohlo absorbovať železo, ďalší dôležitý stopový prvok pre krásne vlasy. Najlepšie prírodné zdroje vitamínu C sú citrusové plody, listová zelenina ako špenát, mangold alebo brokolica či jahody, hrozienka, kukurica a ďatle. Vitamíny A a C sú navyše dôležité pre produkciu potrebného mazu.

FOTO: Suché a rozlietané vlasy zachráni týchto 6 potravín

Háčko ako prírodný kondicionér

Strukoviny sú pre správnu výživu vlasov nevyhnutné. Obsahujú veľa stopových prvkov, napríklad zinok, železo a biotín, ktoré zlepšujú rast vlasov a urýchľujú ich obnovu. Biotín (vitamín B7 alebo H) pôsobí ako prírodný kondicionér. Zaraďte do stravy rôzne druhy šošovice, cícer, fazuľu, hrach alebo bôb. Dobrým zdrojom biotínu sú okrem strukovín aj vajcia, arašidy, mandle aj avokádo.

Železo a béčka proti vypadávaniu

Chudé tmavé mäso je zdrojom železa, vitamínu B a proteínov. Vitamíny skupiny B posilňujú vlasy zvnútra a zabraňujú vypadávaniu. B vitamíny obsahujú aj celozrnné produkty ako hnedá ryža, celozrnné cestoviny a tmavý chlieb. Tieto potraviny sú zároveň plné sacharidov, ktoré naše vlasy zbožňujú. Samozrejme, aj s nimi s mierou.

Viac: Padajú vám vlasy? Toto môže byť príčina a toto ich môže zachrániť

Vápnik pre zdravý rast

Mliečne výrobky sú super zdrojom vápnika,no najvyššie množstvo získate z maku – 100g maku obsahuje viac vápnika, ako je odporúčaná denná dávka.

Prírodná záchrana pre vlasy: Táto výživa vráti korune krásy 100% lesku

Nepomohlo? Pátrajte po zdravotnej príčine

Ak nezabralaa ani úprava jedálnička a vlasy sú v zlej kondícii alebo vypadávajú, je vhodné s pomocou odborníka pátrať po príčine. Tou môže byť geneticky podmienená androgénna alopécia či iný zdravotný problém.

Prichádzate o ne?

V prípade, že o vlasy prichádzate, je bohužiaľ jedinou cestou, ako ich získať späť natrvalo, transplantácia. Transplantovanie vlasových cibuliek zo zadnej časti hlavy, tzv. darcovskej zóny, je účinným, minimálne bolestivým zákrokom, ktorý realizujú pokrokové pracoviská. „Trvalou stratou vlasov už aj v skorom veku trpia najmä muži, ale postihuje i ženy v období po menopauze, kedy sa u žien relatívne zvýši hladina testosterónu,“ vysvetľuje MUDr. Ján Popovič.