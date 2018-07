Priznanie Reese Witherspoon: Dosť bolo vyhrážok, je čas hovoriť!  

Mlčanie je tá najväčšia chyba, akú môžete pod tlakom vyhrážok robiť. Herečka Reese Witherspoon otvorene priznala skúsenosť, ktorá zatriasla jej psychikou.

Televízna hviezda Oprah Winfrey si do svojej šou pozvala niekoľko slávnych žien. Téma diskusie bola nepríjemná, no je nutné o nej hovoriť. Herečka Reese Whiterspoon priznala, že sama bola obeťou.

Zatriaslo to ňou

Spomína si, že jej skúsenosť dlho nevedela pochopiť, nedokázala sa s incidentom, ktorý sa jej v 16 rokoch prihodil, vyrovnať: „Dlho som mala problém so spánkom, stále som premýšľala a nechcelo sa mi s nikým komunikovať. Rovnaké pocity so mnou zmietajú, keď sa mi to opakovane vynára z mysle. Doteraz."



Vyhrážky? Mlčať je chyba!

Na Reese bol vyvíjaný nátlak, presvedčili ju o tom, že nemá inú možnosť ako mlčať. „Prišlo za mnou niekoľko ľudí, ktorí mi hovorili, že ak by som niečo prezradila, s dráhou herečky sa môžem navždy rozlúčiť," pokračovala Reese bez zábran o sexuálnom obťažovaní zo strany režiséra pri štarte jej kariéry.

Horská dráha s emóciami

„Zmietalo so mnou veľa pocitov a ubližovala mi nekončená úzkosť a tiež vina, že som si to nechala pre seba, že som nič neurobila, zhnusenie z režiséra a hnev na producentov a agentov, ktorí ma presviedčali o tom, že mlčanie je podmienkou toho, že mám vysnívanú prácu. Je pre mňa stále veľmi ťažké hovoriť na túto citlivú tému. No niekto mi poslal trefný citát od Elie Wiesel. Znie: Ticho pomáha tútorom a neutralita utláčateľom, nie utláčaným."

#MeToo

K diskusii s Oprah a Reese sa pridali aj herečky America Ferrera, Natalie Portman, Tracee Ellis Ross, Shonda Rhimes, Kathleen Kennedy a Nina Shaw. Podporili tak hnutie proti sexuálnemu obťažovaniu „Time´e up", o ktorom 1. januára 2018 informoval New York Times.

Denník publikoval otvorený list ženám, ktorým zároveň vyzval celebrity, aby si na 75. ročníku odovzdávania Zlatých glóbusov obliekli čierne róby a otvorene sa na túto chúlostivú tému vyjadrili.

► Sexuálne obťažovanie v práci nie je flirt: Ako sa voči nemu ubránite



