Proti bolestiam i návalom. Mnohé ženské problémy vyrieši pravý med

Maškrtiť a liečiť sa zároveň? Ak máte rada med či ďalšie produkty včiel, môžete si posilniť zdravie sladkými dobrotami.

Med je nielen dobrý, ale hlavne liečivý. Výborne stimuluje imunitný systém, podporuje hojenie, ničí bacile. Pre ženy je nepostrádateľným pomocníkom pri rôznych zdravotných problémoch.

Materská kašička proti bolesti

Výživa pre včeliu kráľovnú a larvy, čo sú vlastne včelie bábätká, obsahuje celý komplex vitamínov B, minerálne látky, aminokyseliny a v stopovom množstve aj vitamíny C, A, E a D. V materskej kašičke sú aj látky potláčajúce rozmnožovanie baktérií a vírusov. Čo je však ešte zaujímavejšie, tento produkt hrtanových žliaz včielok robotníčok účinkuje pri bolestivej menštruácii, nepravidelnom cykle aj menopauze.

„Včelie produkty se osvedčili ako skvelý pomocník pri tlmení príznakov menopauzy. Materská kašička pomáha vyrovnať hladinu estrogénu, nakoľko obsahuje látky, ktoré sú podobné ženským hormónom. Včelie produkty potláčajú nepríjemné prejavy menopauzy, akými sú napríklad návaly horúčavy a potu, búšenie srdca, náladovosť či únava,“ vraví Petr Galle, ktorý do lekární dodáva včelie produkty.

V tehotenstve neuškodí, práve naopak

O tom, čo všetko je zakázané jesť počas tehotenstva, by sa dal napísať hotový román. Tehuľky sa často vyhýbajú medu. Pre istotu. No medík obsahuje toľko živín, že odopierať si ho by bola škoda. Opatrné musia byť len alergičky, ženy s nadváhou a s nízkym tlakom.

Čaj s medom pomáha pri bežných tehotenských problémoch ako zápcha a nadúvanie, vo vlažnej vode potlačí pálenie záhy a v teplom mlieku má relaxačný účinok vhodný pri nespavosti a podráždenosti.

Propolis na opary

Pri kožných ťažkostiach a oparoch vyskúšajte propolis. Čím skôr si na začínajúci opar, keď pery brnia a svrbia, natriete propolisovú tinktúru, tým väčšia je šanca zastaviť ho. Ak sa napriek tomu vytvoria pľuzgieriky, tinktúra ich pomôže vysušiť. Ak ju nemáte po ruke, účinný je aj med, pretože urýchľuje hojenie. Kupujte ale ozajstný med od včelára, nie tepelne upravovaný alebo pančovaný s cukrom!

