Radí odborníčka: TOTO by mal obsahovať jedálniček tehotnej a dojčiacej mamičky

Mám takú chuť na chlieb so slaninou a cibuľou... Môžem piť kávu? A čo kyslé uhorky? Desiatky podobných otázok trápia mnohé tehotné aj dojčiace mamy.

Budúce mamičky vedia, že by mali jesť zdravo a výživne, ale ako si zostaviť zdravý jedálny lístok? Čo môžu a čo by si radšej mali odoprieť? Na to sme sa spýtali odborníčky, gastroenterologičky MUDr. Ivety Čiernej, PhD.

„Kvalita výživy v gravidite a tiež dojčiacej matky ovplyvňuje nutričný, ale aj celkový zdravotný stav dieťaťa a jej samotnej. Preto je v tomto období mimoriadne dôležitý dostatočný príjem potrebných živín pre zdravie obidvoch,“ hovorí lekárka a ďalej vysvetľuje, čo by nemalo v strave mamičiek chýbať a ako by si mali zostaviť svoj jedálny lístok.

Energetický príjem

Príjem energie by mal byť asi o tretinu vyšší ako je v období pred otehotnením. Žena by si v období dojčenia mala dopriať o 700 kcal v strave viac. To však neovplyvní množstvo produkovaného mlieka.

Jedálny lístok by mali tvoriť:

obilniny, ryža, celozrnné výrobky, zemiaky

ryby, rybí tuk

orechy, rastlinné oleje, maslo

chudé mäso, vajcia, strukoviny

kuracia a morčacia pečeň

mlieko, kyslomliečne výrobky

čerstvé ovocie a zelenina

čistá a jemne mineralizovaná voda

