Šarmantná Anne Hathaway má pre líniu niečo lepšie ako diétu! Už ste to skúšali?

Mama 2-ročného Jonathana Anne Hathaway (36) je síce štíhla ako prútik, no pre hereckú úlohu je pripravená zhadzovať i ďalšie kilá.

Osvedčený citrónový detox herečke vždy zaručí, že sa vojde do sexi šatočiek na príležitosť, ako je odovzdávanie Oscarov či Zlatý glóbus. Jej dvojdňová kúra sa môže zdať pomerne drsná, no aj podľa odborníkov takýto pôst nemôže uškodiť, skôr naopak. Anne pije štyrikrát denne nápoj nazvaný „citrónová pomoc“, ktorý pozostáva z citróna, javorového sirupu a kajenského korenia. Skonzumuje tak od rána do večera len 80 kalórií. No ide o lepší postup, ako keby dlhodobo držala diétu, pri ktorej by stále cítila hlad.

Musela byť dokonalá

Pred šiestimi rokmi, keď sa nakrúcala záverečná časť trilógie Temný rytier, potrebovala štíhla vegetariánka Anne zhodiť ešte nejaké to kilo, aby sa vynímala v koženom priliehavom mačacom oblečení. Nenechala nič na náhodu a poradila sa s odborníkmi, ktorí jej nasadili takmer vegánsku protizápalovú stravu.

Skladala sa len z celozrnných produktov, avokáda, madlí, pretože Anne nemá rada vlašské orechy, zo sezamových semienok, z tmavej čokolády, červenej a oranžovej zeleniny s vysokým obsahom antioxidantov, listovej zeleniny, zo zázvoru a z kurkumy. Aby si udržala hladinu bielkovín, ktoré potrebovala na vyrysovanie svalov, mala do jedálneho lístka zaradené aj pšeničné „mäso“ seitan a tiež „jávske mäso“ tempeh vyrobené zo sóje.

Bez čokolády by to nezvládla

Herečka sa počas prípravy na film disciplinovane napchávala vegetariánskymi kuracími steakmi zo seitanu, bezlepkovým chlebom či polievkou miso. No ako priznáva, jedinými svetlými chvíľkami boli tie, keď mohla jesť maškrty z čokolády, ktorú miluje – bezlepkové čokoládové koláče, brownies a mramorový koláč. Okrem toho pila čokoládové smoothie z mandľového mlieka.

Denne mala nárok na 1 500 až 1 800 kalórií, ktoré mala rozložené do siedmich jedál. Keďže príprava na film vyžadovala aj veľa pohybu a cvičenia, Anne prezradila, že musela zaháňať hlad arašidovým maslom so zníženým obsahom tuku so sušeným ovocím. Celý čas dbala aj na to, aby mala poruke dostatok vody.

Tajný recept

