8 problémov v podbruší: Rozoznáte zápal slepého čreva od cysty na vaječníku?

Už ste si zvykli, že raz za mesiac sa skrúcate v kŕčoch? Ale čo, keď sa bolesť objaví nečakane? Viete, čo sa za ňou môže skrývať?

Ovulácia, teda uvoľnenie vajíčka, môže byť pre mnohé ženy rovnako bolestivé ako samotná menštruácia. Nastáva obyčajne okolo 15-tého dňa cyklu. Ale, čo ak bolesti vôbec s menštruáciou nesúvisia? Nepodceňujte žiadnu bolesť, ktorá je spojená

• s krvácaním mimo cyklu,

• s horúčkou

• s rôznofarebným výtokom

• so zapáchajúcim výtokom

• s na dotyk tvrdým bruchom

• so zväčšeným/nafúknutým bruchom

Zápal slepého čreva

Čo cítite:

tupá bolesť na pravej strane podbrušia sa môže zmeniť na bodavú

bolesť sa zhorší stlačením alebo zohnutím sa

vracanie

nechutenstvo

nevoľnosť

zvýšená teplota

Môže sa objaviť aj: hnačka alebo zápcha

Na začiatku cítite neurčité ťažkosti ako mierne zvýšená teplota, pocit na vracanie, nechutenstvo a bolesti v nadbruší. Tie sa postupne presunú do pravého podbrušia a neustupujú. Po dvoch až troch dňoch akútneho zápalu slepého čreva sa riziko prasknutia významne zvyšuje. Vždy to však záleží od intenzity zápalu, imunitného statusu organizmu a pridružených ochoreniach. Slepé črevo nepraskne pár hodín po prvých príznakoch, ale vždy vám dáva priestor a čas navštíviť lekára. Samotné prasknutie červovitého prívesku slepého čreva teda apendixu je spôsobené pokročilým zápalom alebo aj odumretím jeho steny a nahromadením zápalového obsahu vo vnútri. Ide o výsledok neliečeného zápalu, je to závažný stav s následným zápalom pobrušnice, ktorý významne zvyšuje riziko pooperačných komplikácií. Čakajte operáciu a antibiotickú liečbu. Chirurg odstráni zapálený červovitý prívesok slepého čreva, uzavrie otvor a vyčistí brušnú dutinu, keďže je vysoko pravdepodobná jej kontaminácia črevným obsahom.

