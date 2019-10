Sima Martausová (31) na túre oddychuje. Aký koláč si pribalí do ruksaku?

Úsmev na tvári jej chýba málokedy, nestratila ho ani vtedy, keď sa ozval chrbát a musela posunúť svoj horský sen. Prečo si sympatická speváčka stanovila kávový limit?

Čo sa vám podarilo cez leto pochodiť?

Vysoké i Západné Tatry a Veľkú Fatru. Objavila som aj čaro Belianskych Tatier, bola som tam prvýkrát. Povedala som si, že toto leto budú pre mňa hlavne slovenské hory a trochu koncerty. Ak si predstavím oddych, musí byť aktívny. Pre mňa je to behanie po horách. Ide o formu pohybu, ktorú mám najradšej. Potom sa cítim šťastnejšia, taká viac nad vecou.

Pred dvoma rokmi ste vyšli na Mont Blanc. Máte ešte ďalší veľký horský sen?

Chcela som ísť do švajčiarskych Álp na Matterhorn, cez leto tam však boli horšie podmienky a nebola som na to úplne pripravená. Ohlásil sa mi chrbát, a tak som si ho musela dať dokopy. Mala som trochu poposúvané platničky a trošku mi to robilo problémy.

A kedy sa chrbát ohlásil intenzívnejšie?

Posledné dva roky som ho trochu cítila, ale neriešila som to. Možno ako som začala tento rok ešte intenzívnejšie chodiť do hôr, lebo som sa pripravovala na Matterhorn, pociťovala som ho viac. Boleli ma kríže. Ale určite k tomu prispela aj gitara, lebo ňou zaťažujem stále tú istú stranu. Ak však chcem absolvovať náročnú turistiku, musím byť fit. Práve preto som sa rozhodla chrbát riešiť a išla som na magnetickú rezonanciu. Potom som začala pravidelne cvičiť.

Ako to robíte, že máte stále dobrú náladu? Úsmev na tvári vám chýba málokedy.

Jem veľa maku a vajec. ? Neviem… Uvedomujem si, za čo môžem byť vďačná. Som zdravá, môžem chodiť do hôr, mám povolanie, ktoré je pre mňa záľubou, a okolo seba dobrých ľudí. Nedávno som napríklad navštívila Osvienčim, tam som si ešte viac uvedomila, ako dobre sa mi žije. I ten chrbát je maličkosť. Ak aj mám niekedy horšiu náladu, rýchlo na ňu zabudnem. Nikdy to nie je až také zlé, aby som to prenášala na svoje okolie. Ak ma niečo trápi, poviem to svojej najlepšej kamoške.





Nerozčuľujete sa ani za volantom?

Tak to už vôbec nie. Myslím si, že jazdím dobre, ale niekedy, keď sa tesne za mňa nalepí kamión, mám z toho stres. Za volantom sa však nikdy nerozčuľujem.

Keď vás na trase Tatry – Bratislava postretne kolóna, zaspievate si v aute alebo zložíte pesničku?

Musím sa priznať, že sa modlím. Púšťam si aj hudbu, ale nespievam si. Nápad na novú pesničku dostanem najčastejšie na horách, keď sa prechádzam, alebo na kávičke.

Patríte už k ostrieľaným kávičkárom?

Povedala som si, že za deň môžem vypiť maximálne tri, lebo inak som si stále posúvala limit vyššie. ? Mám svoje obľúbené odrody i kaviarne. Už sa orientujem v tom, kde robia dobrú kávu a kde nie.

Pripravíte si ku káve nejaký koláč?

Pečiem rada, ale nie často. Veľmi rada si podľa seba recepty upravujem. Namiesto múky pomeliem mak, namiesto cukru popučím do cesta banán alebo tam dám med a skombinujem to s ovocím. Výborné je, keď si dám navrch hrozno a upečie sa. Určite už také recepty existujú, ale inovujem si ich.

Pribalíte si ich aj do ruksaku, keď idete na túru?

Áno. Ak si pridám do cesta napríklad orechy, má to viac energie ako nejaké tyčinky. Výhodou je aj to, že viem, čo si tam dám, a nie je to plné bieleho cukru.

Snažíte sa mu vyhýbať?

Ak ma niekto ponúkne koláčikom, v ktorom je, zjem ho. Nie som taká striktná. Keď si však pečiem sama, nepoužívam ho.



