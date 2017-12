Speváčka Sima Martausová: Prekonala som samú seba

Speváčka Sima Martausová (29) si splnila sen a zdolala Mont Blanc. Aj keď ona tvrdí, že to bolo úplne opačne.

Neprehliadnite FOTOGALÉRIU!

Cesta na Mont Blanc bola spontánny nápad alebo ste výstup plánovali dlhšie?

Veľmi som po tom túžila a spomínala som to kamarátovi, horskému vodcovi, s ktorým chodím po Vysokých Tatrách. Spolu sme zdolali aj Lomnický a Gerlachovský štít. V septembri mi zrazu prišla esemeska, že sa chystá s partiou na Mont Blanc. Ak chcem, vraj sa môžem pridať. Na rozhodovanie som mala dva dni.

Ako dlho ste sa museli aklimatizovať?

Dva dni, ale asi to bolo málo. To som však zistila až pri výstupe. Bez problémov som si vykračovala, ešte som si aj spievala. Zrazu sme prekročili hranicu štyritisíc metrov, rozbolelo ma brucho, zvieralo mi žalúdok. Rasťo, môj horský vodca, ma upokojoval, že zle býva všetkým. Povedal mi, aby som sa pozrela okolo seba. Bolo tam naozaj „všeličo“. Veľmi mi to nepomohlo.

Tragický príbeh ►Študentke pri turistike opuchol mozog. Neprežila! Výšková choroba nehrozí len horolezcom

Takže vás stretla klasická výšková choroba?

Áno. Viem, že sa odporúča pri prvých príznakoch zísť nižšie, ale nedalo mi to. Keď som sa pozrela na ostatných, ani oni nevyzerali, že im je príliš dobre. Povedala som si, že kým mi nebude úplne zle, idem ďalej. Postupovali sme síce pomalšie, než sme predpokladali, ale chcela som si splniť sen. Na Mont Blanc sme sa dostali chvíľku po východe slnka.

Prejavy výškovej choroby asi nezávisia od fyzickej kondície

Myslím si, že nie. Cez leto som sa turistike naozaj intenzívne venovala. Kondička je fajn, ale vysokú nadmorskú výšku zvláda organizmus inak. Dôležité je, ako sa k tomu postavíte zo psychickej stránky. Aj keby ste to vzdali, je to úplne prirodzená reakcia. Nie je na tom nič zlé. No vedela som, že budem šťastná, keď sa prekonám.

Poradil vám pri výstupe aj nejaké praktické triky?

Mala som si počítať kroky. Po päťdesiatich nasledovala pauza. Hneď som si ľahla na zem. Bolo to len na pár sekúnd, predýchala som sa a hneď som sa cítila lepšie. Keď som sa pozrela dozadu, aj iní ležali. Telo si to prirodzene vypýtalo.

Viac vo FOTOGALÉRII Foto: Archív S.M.

Patríte k zodpovedným turistom?

Počasie si pozriem vždy. Je mocnejšie než my, nedá sa bojovať ani proti nemu, ani proti horám. Rovnako rešpektujem aj uzavretie chodníkov. Nejdem tam, kam nemám. Ak sa ma niekto opýta, či som zdolala Mont Blanc, odpoviem, že skôr tá hora zdolala mňa. Ešte predtým, ako som na ňu vyšla, lebo som vedela, aká je krásna. Človek je vždy menší od hory a mal by rešpektovať zákony prírody.

Nad limitom: Aké zdravotné riziká hrozia horolezcom?

Udržujete sa vo forme len vďaka horám?

Niekedy idem aj do fitka, na bežiaci pás. Väčšinou vtedy, keď je vonku zima. Nechodím tam príliš rada, ale keď si zacvičím, cítim sa fyzicky i psychicky odolnejšia. Najradšej behám vonku, ale v chladnejšom počasí sa bojím, aby som nestratila hlas. Keď sa skončí turné, pôjdem behať von, aj keď bude mínus. Naozaj sa najradšej hýbem na čerstvom vzduchu.

Vyhýbajú sa vám sezónne virózy?

Ak ma niečo obchádza, väčšinou sa liečim cesnakom a medom. Ak moja liečba nezaberá a lekár mi naordinuje antibiotiká, nemám s tým problém.

! VIDEO: Športujete napriek antibiotikám? Lekárka prezrádza, čo riskujete !

Asi nie je jednoduché nájsť si počas turné čas na cvičenie

Minulý rok sa mi to podarilo. Povedala som si, že nechcem len večer odspievať, ísť do izby a na druhý deň to isté. Snažila som sa ísť na prechádzku do prírody alebo si zabehať. Ale objavila som aj ďalšiu dobrú vec, materskú kašičku. Bol to pre mňa doping. Posilnila ma a doslova nakopla. Môj dedko bol včelár a mama mi povedala, že jej to pomáhalo.

Zdá sa, že keď niečo skutočne chcete, viete sa zaťať

Asi áno, viem si stanoviť pravidlá. Niekedy ich aj poruším, ale učím sa sama na seba nehnevať. Väčšinou sa snažíme vyhovieť druhým, čo je super, ale niekedy zabúdame, že kvalita života často závisí od toho, aký vzťah máme k sebe, či sa máme radi. Musíme si odpustiť chyby a zlyhania, aj tie patria k životu.

Prečo sa im výstup na Mont Blanc predĺžil, po vylúčení ktorej potraviny sa cíti omnoho ľahšie a ako sa vyrovnáva s negativitou iných? Čítajte v rozhovore pre decembrové číslo mesačníka Zdravie. Už v predaji!

Pozrite sa, čo vás čaká v novom Zdraví ► TU!



PRELISTUJTE SI NOVÉ ČÍSLO ► TU!