Slávna supermodelka Gisele Bündchen šokovala! Prečo chcela spáchať samovraždu? 

Život Gisele Bündchen sa zdal byť dokonalý. Perfektný vzhľad, kariéra, život, manželstvo, deti... No po tom, čo vydala svoju knihu rozplynula všetky podobné zidealizované hodnotenia.

V minulosti si vorkoholizmus na dráhe brazílskej supermodelky a herečky s nemeckými koreňmi vybral daň na duševnom zdraví. Musela toho veľa zmeniť, aby bol jej úsmev dnes naozaj skutočný. Magazín People jej neváhal položiť citlivé otázky.

„Pracovala som 360 dní v roku. Bola pre mňa prioritou a stále som mala pocit, že mi niečo uteká. V podstate som nemala súkromný život. Aj po Dni vďakyvzdania som odletela do Londýna alebo Paríža, potom by som venovala maximálne tri hodiny priateľom a opäť som odišla," rozhovorila sa dnes 38-ročná Gisele v rozhovore.

Svet sa na mňa rúcal

Problémy začali okolo roku 2000. Trpela úzkosťou a panickými atakmi. Psychické problémy sa vystupňovali o tri roky neskôr. Pridala sa klaustrofóbia, ktorú prežívala aj pri prechodoch tunelmi či jazdou vo výťahu. „Akoby sa môj svet zmenšoval a zmenšoval a vy nemôžete dýchať. Je to ten najhorší pocit, aký som kedy mala," povedala na margo svojich záchvatov úzkosti.

Otvorene priznala, že v tých najťažších momentoch premýšľala nad samovraždou. „Stalo sa, že mi išlo hlavou ´Jednoducho skočím zo strechy a ukončím to. Už mi viac nebudú robiť starosti desivé pocity, že všetko sa ku mne akoby približuje. Akoby sa na mňa doslova valil celý svet," vysvetlila pre People. „Vedela som a sama som si hovorila, že ľudia po celom svete majú omnoho horšie starosti a ja sa nemám prečo takto ubíjať. No z toho som bola ešte deprimovanejšia. Jednoducho som si nevedela pomôcť," pokračovala o svojich myšlienkach. Za podporu v tých časoch sa verejne poďakovala aj ex-partnerovi Leonardovi DiCapriovi.



Gisele v časoch psychických problémov. Foto: ​GettyImages

Jazvy bolia

Gisele priznáva, že jej návrat do minulosti pri písaní knihy nebol ľahký a keď si spomenie na to mladé dievča, ktorým bola, má slzy v očiach. „Chcela by som za ňou prísť a povedať jej, že všetko bude v poriadku. Že ešte nezačala žiť svoj ozajstný život. Iba pri rozprávaní o chvíľach, kedy som prežívala záchvaty paniky, ma tieto pocity popadnú, no som rada, že s nimi už reálne nebojujem," zdôverila sa.

Zdravá liečba zabrala

Foto: Instagram/ @gisele

Jej psychiku vyliečila zdravá životospráva, každodenné cvičenie jogy, výživné, „čisté stravovanie", stopka nezdravému cukru, alkoholu, kofeínu, cigaretám a tiež láskyplný vzťah plný otvorenosti. S Tomom Bradym zdieľajú rovnakú životnú filozofiu.

Giselina rada všetkým vystresovaným



Foto: Instagram/ @gisele

„Keď sa obzerám späť zisťujem, že môj pohľad na veľa vecí sa zmenil," dodala a všetkým na svete odkázala, aby nebrali veci osobne a príliš vážne: „Hlavne buďte, kým ste! V opačnom prípade úplne stratíte sami seba. A to je to najhoršie, čo sa vám môže stať."

