Tehotenstvo ju takmer zabilo. Vracala 90 x denne a schudla 40 kíl!

Angličanke Carys Grantovej (23) diagnostikovali nadmerné vracanie počas gravidity. Celých 7 mesiacov nedokázala nič zjesť a vracala aj 90-krát denne. Z 86 kíl schudla na púhych 44.

Mladú ženu aj jej budúce bábätko takmer zabila diagnóza hyperemesis gravidarum, ktorá spočíva v nezastaviteľnom vracaní počas tehotenstva. Lekári jej rodinu varovali, že pravdepodobne neprežije. Napriek tomu sa jej podarilo priam zázračne vydržať 7 mesiacov bez jedla a porodila syna Ieuana, ktorý má dnes 2 roky.



Výživa jej tiekla cez nos

„Boli dni, keď som vracala 80 aj 90-krát denne, prakticky stále, keď som nespala, mala som hlavu nad misou. Musela som ležať v nemocnici. Neustále som cítila blízkosť smrti,“ popisuje priebeh tehotenstva žena z Tafwylu vo Wales. Carys mala zavedenú rúrku cez nos do krku, kade jej podávali výživu. Vypadávali jej vlasy, zlyhávali obličky, neskôr jej pre to museli vyoperovať žlčník. Bolo jej tak strašne, že pomýšľala na potrat. „Nevládala som to ani povedať, no na papier som napísala – to dieťa musí von. Z tehotenstva si vôbec nič nepamätám, ani to, kedy sa Ieuan prvýkrát pohol či keď kopal.“

Smrtiaca diagnóza

Hyperemesis gravidarum postihuje asi 2% tehotných je neporovnateľne horšie ako bežné ranné vracanie, ktoré sa navyše zlepší po prvom trimestri. Žena s touto diagnózou musí ísť nutne do nemocnice. Okrem hormonálnych príčin bývajú časté aj silné psychické podnety a pacientkám by sa preto mal venovať aj psychoterapeut. Ak sa situácia nezlepšuje, je bežné, že tehotenstvo pacientky lekári umelo prerušia, aby jej zachránili život.

Vydržala do 36.týždňa

Carys sa so svojim partnerom Stephenom Jamesom zoznámila pred deviatimi rokmi a dieťa počali v marci 2014. Už v 5.týždni jej bolo tak zle, že musela prestať pracovať ako opatrovateľka. Lekári však nevedeli, čo jej je. Až v 12. týždni jej diagnostikovali hyperemesis gravidarum. „Vôbec som nechápal, ako sa môže z energickej ženy, ktorú milujem, stať zrazu taká nevládna osoba, ktorá dokáže len ležať na nemocničnom lôžku,“ spomína Stephen. Obdobie, ktoré malo byť pre oboch nastávajúcich rodičov krásne a plné šťastia, sa zmenilo na nočnú moru. Carys však napriek neustálemu vracaniu vydržala ležať napojená na umelú výživu cez trubičku do 36.týždňa a v novembri 2014 porodila syna. Po 10 dňoch na špeciálnej jednotke si mohli chlapčeka vziať domov.

Nemocnica by mala byť lepšie pripravená

Po príchode domov trpela Carys popôrodnou depresiou a bála sa jesť mnohé potraviny v obave, že jej vyvolajú zvracanie. „To, že som tak dlho nevládne ležala a nedokázala sa o seba postarať, ma dostalo do špirály depresie. Našťastie, keď som pri sebe cítila Leuana, začala som pomaly priberať.“ Stephen túži aj po ďalšom dieťati, no Carys si na ďalšie tehotenstvo netrúfa.

„Stále na mňa padá depresia pri pomyslení, že by som mala byť dlhšie hospitalizovaná. Myslím, že v nemocnici by mali byť na také prípady, ako bol môj, lepšie pripravení. Spočiatku netušili, čo mi je. Privítala by som tiež akési poradenstvo v priebehu tehotenstva aj po návrate domov. Všetko to bolo nesmierne stresujúce a stále z toho nie som celkom vonku.“ Jej partner stojí pevne pri nej. „Som jej doživotným dlžníkom. Pre mňa je absolútna hrdinka. Je úžasná, nesebecká matka nášho Ieuana.“ Príbeh Carys a jej neuveriteľného tehotenstva priniesol portál dailymail.