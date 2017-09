FOTO: Vojvodkyňa Kate Middleton v tehotenstve opäť trpí!

Vojvodkyňa Kate je po tretíkrát tehotná a ani tentokrát ju ťažké stavy neobišli.

Ranné tehotenské nevoľnosti postihujú počas tehotenstva približne 1 zo 100 žien a je oveľa závažnejšia ako "klasická" ranná nevoľnosť. Na rozdiel od pravidelnej rannej nevoľnosti sa jej extrémnejšia forma nemusí po prvých mesiacoch tehotenstva vôbec zlepšiť.

Gynekológ a pôrodník Mahantesh Karoshi vysvetlil, že ženy, ktoré trpia touto nevoľnosťou počas prvého tehotenstva, budú ňou pravdepodobne trpieť aj v nasledujúcich tehotenstvách. „Viaceré štúdie potvrdili, že u žien, ktoré trpia opakujúcimi sa záchvatmi ťažkej rannej nevoľnosti, sa riziko recidívy zvyšuje o 80 %. Hoci riziko hospitalizácie v nasledujúcich tehotenstvách bude pravdepodobne nižšie, ranná nevoľnosť sa môže zhoršovať," povedal gynekológ.



Prečo ňou trpia iba niektoré ženy?

Predpokladá sa, že príčinou sú tehotenské hormóny, ale ani lekárom nie je stopercentne jasné, prečo niektoré ženy trpia viac a dlhodobo u nich pretrvávajú tieto problémy. Oveľa častejšie sa vyskytujú u žien, ktoré nimi trpeli počas predchádzajúcich tehotenstiev a pravdepodobnosť ich vzniku sa zvyšuje, ak očakávate dvojčatá alebo trojčatá.

Príznaky:

časté pocity na zvracanie,

dehydratácia,

neustála únava,

závraty.

Pre tehotnú ženu býva tento stav veľmi nepríjemný a výrazne ovplyvňuje každodenný život. Ženy, ktoré ním trpia, potvrdili, že sa počas neho cítia izolované, osamelé, smutné a vystrašené.

Môže to ublížiť dieťatku?

Doteraz neexistuje žiadny dôkaz o tom, že silné ranné nevoľnosti sú pre dieťa škodlivé. Lekári by vás však mali sledovať, či počas tehotenstva príliš nechudnete alebo či nie ste dehydrované, pretože to by mohlo škodiť tehotnej žene aj bábätku.

Čo môže žene pomôcť?

Ak má žena problémy, s ktorými si nevie poradiť, mala by vyhľadať pomoc lekára. Pomôcť jej môžu lieky alebo zapisovanie potravín, ktoré jej vyvolávajú nepríjemné reakcie, a po ktorých sa cítili ešte horšie. Dôležité je tiež dbať na pitný režim, vďaka ktorému sa žena bude cítiť oveľa lepšie. Niektoré tehotné ženy hovoria, že určité vône spôsobujú ich výraznejšie nevoľnosti. Ak je to tak, snažte sa im vyhnúť, ak môžete. Jedlá s vysokým obsahom sacharidov a s nízkym obsahom tuku, ako sú zemiaky, ryža a cestoviny, sú vo väčšine prípadov ľahšie znášané. Viacerým budúcim matkám, ktoré sužovali ľahšie formy tehotenských nevoľností, pomohli prípravky s výťažkami mäty či zázvoru.

