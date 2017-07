VIDEO: Tínedžer vymyslel super podprsenku. Vystopuje rakovinu prsníka!

Nechcel, aby iné ženy trpeli ako jeho mama. Pre rakovinu jej museli amputovať oba prsníky. Vyvinul podprsenku, ktorá signalizuje nádor vo včasnom štádiu.

Mexičan Julian Rios Cantú mal 13 rokov, keď jeho mama utekala ustarostená ku gynekológovi. Bála sa, že hrčka, ktorú si nahmatala na prsníku, je zhubná. Lekár ju však upokojil. Nemáte žiaden dôvod na obavy, ubezpečil ju. Ale už o pol roka jej amputovali oba prsníky. Druhé mamografické vyšetrenie, ktoré skúma prsné tkanivo, potvrdilo, že lekár sa mýlil.

Čítajte: ​Horšie dvojča rakoviny prsníka: Ste jednou z väčšiny, ktoré o ňom nevedia?

Zmení sa teplota kože

Dnes je z Juliana 18-ročný mladý muž. Prednedávnom získal medzinárodnú študentskú cenu za vývoj podprsenky, ktorá dokáže skoro rozpoznať rakovinu prsníka. Dostal za ňu 20-tisíc dolárov.

Keď videl, ako mama trpí, chcel sa o rakovine prsníka dozvedieť čo najviac. Zháňal rešerše, informácie. Zaujímali ho najmä príznaky ochorenia a diagnostické metódy, ktorými sa dá včas odhaliť. Nenašiel však žiadne, ktoré by neboli invazívne a dali sa použiť v bežnom živote. Potom ho osvietila myšlienka. Kdesi čítal, že zhubný nádor môže pozmeniť teplotu pokožky. Je totiž viac prekrvený ako zdravé prsníkové tkanivo.

Viac: Dobrá správa: Riziko rakoviny prsníka môžete znížiť až o 80%!

Taká zmena teploty sa dá ľahšie registrovať ako hrčky, ktoré si žena nahmatá až po čase, ak vôbec. Zvýšenie teploty je však lokálne ohraničené a veľmi mierne. Žena ani lekár si ho nevšimnú, ale senzory áno. A ideálnym miesto pre čidlá je práve podprsenka.

Potrebné sú klinické štúdie

Tínedžer založil s priateľmi malú firmu, vyrobil prototyp podprsenky s názvom Eva a nechal si ju patentovať. Meria teplotu prsného tkaniva prostredníctvom všitých senzorov a cez aplikáciu posiela dáta do smartfónu. Akonáhle apka zaregistruje zmeny teploty, upozorní majiteľku podprsenky. Ak ju žena nosí 60 až 90 minút týždenne, hodnoty meraní sa dajú porovnávať.

Video: Aplikácia k podprsenke

Zdroj: youtube.com/ Mashable News

Julian chce osloviť sponzorov, ktorí by mu pomohli financovať klinické štúdie. Tie musia veľmi spoľahlivo dokázať, či podprsenka dokáže signalizovať rakovinu v ranom štádiu. Odborníci si vedia predstaviť, že jej senzory by mohli zachytiť nádor na povrchu tkaniva, majú však pochybnosti, či to dokážu aj pri tumoroch, ktoré sú hlbšie. Mladý vedec je však optimista a verí, že jeho Eva by mohla ženám pomáhať už na konci roku 2018.

Prsníky si kontrolujte pravidelne!

Prehmatajte si prsníky a oblasť pod pazuchami minimálne raz do mesiaca, napríklad po sprchovaní. Naučte sa rozpoznávať každú zmenu tkaniva alebo kože. Nie každá musí byť nebezpečná, veľa závisí od toho, v ktorom štádiu menštruačného cyklu ste. Sledujte hrčky, ale aj nezvyklé podráždenie kože, začervenanie, bolesti v prsníkoch, sekrét z bradaviek či zmeny na bradavkách.

Nebola to len bolesť chrbta! Blondínke z Pomády sa vrátila ťažká choroba

Ak máte čo i len najmenšie pochybnosti, navštívte gynekológa. Je oveľa lepšie vedieť pravdu, či už pozitívnu alebo negatívnu, ako tápať v pochybnostiach a oberať sa o drahocenný čas liečby.

Rakovina prsníka