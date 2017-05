Tipy na domácu kozmetiku: Šampón i gél na vlasy bez chémie

Chcete, aby si vaše vlasy oddýchli od bežných chemických prípravkov? Môžete si suchý šampón a tužiaci gél vyrobiť z bežných kuchynských prísad na varenie.

Pekná bez umytých vlasov? Žiadny problém, stačí malá finta a môžete ísť do spoločnosti!Autor: Shutterstock.com

Mastia sa vám vlasy a nechcete si ich ničiť každodenným umývaním, alebo vám naň nie vždy vyjde čas? Prvou pomocou môže byť suchý šampón. Alebo sa vám už lámu vlasy z tužidla, ktoré často používate? Aj suchý šampón aj gél na vlasy obsahujú rôzne chemikálie, takže používať by ste ich mali len s rozumnou mierou. Alebo si vyrobte svoju vlastnú nechemickú kozmetiku!

Šampón zo špajze

Stačia vám dve prísady, ktoré takmer určite máte doma poruke – sóda bikarbóna a kukuričný škrob. Suchý šampón si pripravíte nasledovne. V miske zmiešajte rovnaké množstvo jedlej sódy a škrobu a dobre premiešajte. Tento prášok si naneste ku korienkom vlasov prstami alebo hoci vyschnutou očnou špirálou. Pohltí mastnotu, takže vlasy budú takmer ako čerstvo umyté. Potom ich poriadne vykefujte, nech vašu fintu nikto nezbadá.

Hlavne nepoužite samotnú jedlú sódu, lebo by mohla podráždiť pokožku na hlave. Chcete, aby váš domáci suchý šampón aj voňal? Kvapnite do neho esenciálny olej s vašou obľúbenou arómou. Efektná je levanduľa, ale aj rozmarín, mäta či limetka. A ak máte tmavé vlasy a prášok vám napriek snahe o vyčesanie zanecháva na vlasoch biely poprašok, pridajte si do neho kakao alebo škoricu.

Gél do chladničky

Doma si rovnako jednoducho môžete vyrobiť aj gél na vlasy. Opäť žiadna chémia, to je hlavné. Potrebujete len bezfarebnú číru želatínu a vodu, najlepšia je destilovaná. Prípadne aj nejaký esenciálny olej kvôli vôni. Vodu zohrejete, rozpustíte v nej príslušné množstvo želatíny a dajte asi na 3 hodiny do chladničky stuhnúť. Takto pripravené tužidlo vydrží 1 až 2 týždne. Silu tužidla odporúčajú tí skúsení miešať takto: jemná fixácia – ½ čajovej lyžičky želatíny na menšiu šálku vody, stredná fixácia – ¾ lyžičky a silná fixácia – celá lyžička želatíny na šálku vody. Ak namiesto 2 lyžíc vody dáte 2 lyžice citrónovej šťavy, bude gél pôsobiť aj proti masteniu vlasov.

