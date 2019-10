Trápia vás studené nohy? Ktoré vážne ochorenia signalizujú?! Takto ich zahrejete

Aj keď tu ešte nemáme teploty pod bodom mrazu, musíte si dať teplé ponožky, lebo inak by ste mali nohy ako ľad?

Na vine môžu byť neurocirkulačné poruchy, ktoré sa prejavujú nedostatočným prekrvením dolných končatín. Súvisia so stresom, životným štýlom a stravou. Ak s poklesom dennej teploty pod 20 stupňov začínate hľadať teplé ponožky, váš život to môže do zjavnej miery ovplyvňovať a mali by ste navštíviť lekára. Nohy studené ako ľad môžu byť predzvesťou aj vážnejších ochorení, ako je napríklad cukrovka, poruchy štítnej žľazy, Raynaudova choroba alebo ischemická choroba dolných končatín.

U väčšiny ľudí, najmä žien, súvisia studené nohy s nedostatočným krvným zásobovaním dolných končatín. Väčšinou to súvisí s chladnejším počasím alebo s náročnejšími psychickými situáciami, pri ktorých dochádza k zúženiu ciev.

Nohy môžete čo najrýchlejšie zahriať trením alebo jednoduchými cvikmi na prekrvenie tela, napríklad stúpanie na špičky. Čo, ale pomáha zlepšiť trvalejšie prekrvenie končatín?

Pravidelné cvičenie

Cvičenie vám rozprúdi krv v žilách, zlepší metabolizmus a vytvorí aj svalovú hmotu. Začať by ste mali hneď ráno, najlepšie rozťahovanie a sťahovanie prstov, stúpanie na špičky, oboma nohami naraz alebo striedavo.

Masáže

Prekrveniu pomáhajú aj do veľkej miery masáže nôh. Pomôcť si môžete s rôznymi olejmi, napríklad teplým olivovým olejom alebo sezamovým, ktorý sa využíva výlučne na masírovanie nôh. Pri domácich masážach sa sústreďte na krúživé pohyby prstov po chodidle a od nich postupujte až k lýtkam.

Teplý kúpeľ

Nie je nič lepšie ako teplý kúpeľ. Ten pomôže vašim nohám vždy. Pripravte si doma vodu, ktorá neprekračuje 40 stupňov. Zaručene vám pomôže odvar zo škorice, levandule či rozmarínu. Do kúpeľa si môžete pridať aj morskú soľ, ktorá vaše telo nie len zahreje, ale aj príjemne zrelaxuje.

