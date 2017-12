Trpíte opuchmi nôh v tehotenstve? Pomôžu malé triky

Takmer polovici tehotných žien v poslednom trimestri opúchajú končatiny. Viete, ako proti nim bojovať?

„S blížiacim sa termínom pôrodu sa opuchy zhoršujú. Môžu za to výrazné hormonálne zmeny, ktoré vplývajú aj na metabolizmus tekutín a minerálov. Počas gravidity sa prirodzene zvyšuje sodík a celkovo v tele pribudne 6 až 8 litrov vody,“ šokuje gynekológ MUDr. Ján Richnavský. Na cievy je to príliš, preto prepúšťajú do okolia oveľa viac tekutiny. Voda sa začne hromadiť v spojivovom tkanive dolných končatín.

Lieky nedostanete

„K symetrickým opuchom prispieva sťažený návrat žilovej krvi z nôh, za ktorý zodpovedá tlak maternice na dolnú dutú žilu,“ opisuje súvislosti lekár. Lieky nedostanete! Vyložte si nohy vždy, keď je to možné. „Čo najviac času preležte na ľavom boku, čím zamedzíte tlaku maternice na dolnú dutú žilu. Obmedzte státie a sedenie na minimum, v práci si robte pravidelné prestávky.

Pomôžu pančuchy

Pomôže aj natiahnutie kompresívnych pančúch ešte predtým, než vstanete ráno z postele,“ pridáva tip Ján Richnavský. A hýbte sa. Vyberte sa na prechádzku, plávajte alebo nasadnite na stacionárny bicykel. „Výraznou pomocou je masáž nôh a predkolení. Masírujúca ruka musí mierne tlačiť na opuchnutú končatinu a pohybovať sa smerom od prstov nohy cez predkolenie až ku kolenu. Cieľom masáže je vytlačiť tekutinu z opuchnutej nohy. Menej soľte a vypite minimálne 8 pohárov čistej vody denne.

Zmeny si nevšimnete

Ten lepší prípad je, keď sa zväčšíte v tehotenstve. „Asi 80% tehotných žien má menej alebo väčšmi výrazný generalizovaný periférny edém, čo znamená, že tekutina presakuje do celého organizmu,“ hovorí gynekológ Ján Richnavský a konštatuje, že tieto zmeny si často nevšimne ani samotná tehotná. Práve budúca matka, ktorej tekutina presakuje do celého tela, má väčšiu pravdepodobnosť, že jej výraznejšie opuchnú nohy.

