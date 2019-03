Urýchľuje smog starnutie? Čo musí zvládnuť pleť v mestách?

Znečistené ovzdušie vie poriadne potrápiť aj pleť. Posledné výskumy potvrdzujú, že pokožke prospieva zmena prostredia. Mesto jej príliš nevonia.

Milujete mestský život? Potom by ste mali viac rozmaznávať svoju pokožku. Na jej kvalite sa odrazí aj prostredie, v ktorom žijete. V meste jej dá zabrať najmä ovzdušie. Všimli ste si niekedy, aký tmavý zostane vatový tampón pri večernom čistení po prechádzke po vašich obľúbených uličkách?

Vitamín sa stráca

V dvoch samostatných štúdiách si vedci posvietili na rozdiely v kvalite pleti ľudí, ktorí žili vo veľkých mestách v Mexiku a Pekingu a porovnali ich s tými, ktorí žili na vidieku. Zaujímavé je, že „mešťania“ častejšie navštevovali ambulanciu dermatológa. Najčastejšie mali problémy so suchou kožou, s poklesom vitamínu E, so zvýšenou tvorbou kožného mazu, ale i so šúpaním pokožky. Za ťažkosťami sa skrývajú najmä voľné radikály.

Keď svrbenie neprechádza: Kedy koža potrebuje odborníka?

Spomínaný výskum odhalil, že ak strávite v znečistenom ovzduší 2 hodiny, hladina vitamínu E môže klesnúť až o 25 percent. V smogu sa navyše nachádza zmes látok, ktoré narušujú prirodzenú ochrannú vrstvu pokožky. Pleť je náchylnejšia na prienik baktérií i na vznik prípadného zápalu. Život v znečistenom prostredí zvyšuje šancu, že vás potrápia rozšírené póry až o 174 percent. Aspoň to tvrdí výskum z Leibnizovho inštitútu v Düsseldorfe. Častejšie vás potrápia aj pigmentové škvrny.

Prenikne vám pod kožu

Hlavným problémom väčších miest je hustá doprava a smog. „Častice smogu sú veľmi malé, niekedy až 20-krát menšie ako kožné póry, preto dokážu preniknúť hlboko do epidermy,“ vysvetľuje dermatologička MUDr. Michaela Blaško,PhD. „Tam môžu spôsobiť nielen zápal a dehydratáciu, ale aj zmeny na bunkovej úrovni, ktoré postupne vedú k strate elasticity a pevnosti kože. Časti smogu navyše v koži vytvárajú voľné radikály. Ide o vysokonestabilné molekuly, ktoré takzvaným oxidačným stresom poškodzujú kožu nielen zvonka, ale i zvnútra.“ Voľné radikály aktivujú receptory na povrchu buniek, ktoré posúvajú signál do bunky a ďalej až k bunkovému jadru. Signál nepriaznivo ovplyvňuje syntézu kolagénu a elastínu. Koža je postupne tenšia, stráca pružnosť, hydratáciu a postupne vznikajú vrásky.

Citlivosť hlási svrbenie

Znečistené ovzdušie sa môže skrývať aj za ďalším častým problémom, citlivou pleťou. „Za posledných 20 rokov sa počet osôb s citlivou pokožkou takmer zdvojnásobil. Takáto koža reaguje na rôzne vonkajšie vplyvy oveľa výraznejšie,“ upozorňuje odborníčka. „Môže sa objaviť svrbenie, koža je drsná, šupinatá a má sklon k opuchom a začervenaniu. Typickým ukazovateľom je nízky prah dráždivosti na rušivé faktory.“

Akné v dospelosti: Čo sa za ním skrýva a čo vám konečne pomôže?

Citlivo môžu reagovať všetky typy pleti vrátane mastnej i zmiešanej. V tom prípade musíte väčšiu pozornosť venovať starostlivosti i výberu kozmetiky, aby bolo podnetov na podráždenie čo najmenej. Citlivky by sa mali vo všeobecnosti vyvarovať prípravkov s obsahom alkoholu a parfumov.

Čítajte aj: