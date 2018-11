Dohnali ju na psychiatriu! Herečka Keira Knightley priznala problém a obvinila Middleton

Hviezda filmov Piráti z Karibiku, Láska nebeská a Pokánie sa pre slávu zrútila. Denne ju prenasledovalo aj dvadsať paparazzov.

Mala len 22 rokov, keď sa z nej stala jedna z najvyhľadávanejších herečiek. Teraz priznáva, že slávu neuniesla, čo sa prejavilo vážnymi psychickými problémami, z ktorých sa musela liečiť. „Cítila som sa, ako by som ani neexistovala. Pripadala som si ako divné stvorenie so zvláštnou tvárou, na ktorú ľudia reagovali dosť extrémnym spôsobom a nevedela som sa s tým vysporiadať,” hovorí Keira Knightley o najhoršom roku svojho života pre magazín The Hollywood Reporter, že sa cítila bezcenná.

Nezvládla to

O svojej neľahkej skúsenosti s odvrátenou stranou šoubiznisu hovorí dnes už 33-ročná britská herečka s nadhľadom. Trvalo však roky, kým dokázala verejne priznať, že sláva bola pre ňu skľučujúca. Podľa svojich slov jej popularita, mediálny kolotoč a všadeprítomní fotografi spôsobili ťažké psychické problémy. A tak tesne po dvadsiatke skončila na psychiatrii. „Vlastne som sa z toho všetkého psychicky zrútila, na psychiatrii mi potom diagnostikovali posttraumatickú stresovú poruchu. Takže som si musela dať od herectva na rok pauzu.”



Zdroj foto: Getty Images

Úžasné, že ste tu

Keira tiež prezradila, že musela celé mesiace dochádzať na intenzívne psychoterapie. S odstupom času si spomína aj na kuriózne momenty, ktoré jej toto liečenie prinieslo. „Psychologička mi hovorí: ‚To je úžasné, že ste tu. Normálne mám klientov, ktorí si myslia, že sa o nich ľudia rozprávajú a že ich niekto prenasleduje a v skutočnosti to tak nie je. Vy ste však prvý človek, u ktorého sa to naozaj deje!," hovorí dnes už s úsmevom Knightley.

Podstúpila hypnózu

Do smiechu jej vždy nebolo. Keď sa mala zúčastniť odovzdávania cien British Academy Film Awards v roku 2008, pretože bola nominovaná na najlepší herecký výkon v hlavnej ženskej úlohe za film Pokánie, potrebovala sa na to psychicky pripraviť. Tri mesiace pred udeľovaním cien neopustila svoj dom a musela podstúpiť liečbu pomocou hypnózy, aby hviezdny večer zvládla bez panických atakov. „Rozhodla som sa to absolvovať, aby som dokázala prejsť po červenom koberci a nemala záchvat úzkosti. Hypnóza fungovala, pretože som tam stála a žiadna úzkosť sa nedostavila," priznala magazínu The Hollywood Reporter.

Skritizovala Kate

Rozruch tiež Keira okolo seba spôsobila esejou, ktorú napísala pre knihu Feministky nenosia ružovú a ďalšie lži. Opísala v nej svoje problémy počas tehotenstva a pôrodu a obvinila vojvodkyňu Kate Middleton z pretvárky. Vytýka jej, že hoci bola vysilená, no niekoľko hodín po pôrode už pózovala pre fotografov na vysokých podpätkoch a rozdávala úsmevy. Ženy by sa podľa herečky nemali neustále pretvarovať do podoby, v akej ich chcú vidieť muži.



Foto: GettyImages

Dnes sa už Knightley cíti psychicky dobre. Naučila sa vážiť si samu seba a nestarať sa o negatívne názory druhých: „Pre mňa je najdôležitejšie, že keď sa obzriem späť, poviem si, že všetko, čo som urobila, je v poriadku. A všetko aj bude v poriadku, ak o tom budem presvedčená.” A vie, o čom hovorí. Rodina je pre ňu základ, s manželom Jamesom Rightonom má 3-ročnú dcérku Edie.

