Váš príbeh: Ľubicu odkázali na umelé oplodnenie. Išla na to posvojom

Po dieťati zatúžila vo vyššom veku. S partnerom sa naň odhodlali, keď mala Ľubica tridsaťosem rokov. Žiaľ, dva roky bez úspechu.

Ľubica bola profesionálna športovkyňa a veľkú časť života strávila v bazéne. Dodnes nedá na šport dopustiť, hoci jej nielen dal, ale aj vzal. „Ako plavkyňa som mávala časté zápaly a prechladnutia ženských partií. Časom sa mi vytvorili zrasty v malej panve a neskôr aj polypy na vaječníkoch. Potom bol jeden vaječník úplne nepriechodný, druhý fungoval len čiastočne. Polypy mi museli chirurgicky odstrániť,“ vzdychne si Bratislavčanka s odstupom času.

Nedávali jej šance

„Išla som na operáciu vajíčkovodov a lekárom sa podarilo jeden z nich spriechodniť. No v zdravotnej karte po zákroku stálo: ak dieťa, jedine umelým oplodnením, spomína si plavkyňa na tvrdenia, že v jej veku a s touto diagnózou by to už nešlo prirodzenou cestou.

Všetko sa zmenilo

Odborníci navrhli Ľubici skúsiť aspoň umelé oplodnenie. „Dlhší čas som to vôbec nepovažovala za možnosť, ako otehotnieť. Po roku som sa musela vrátiť k svojej gynekologičke s bolesťami v podbruší a s podozrením na ďalší zápal. A zo zápalu bol deviaty týždeň tehotenstva!“ usmieva sa Ľubica s dávkou nadhľadu. V štyridsiatich troch rokoch tak konečne otehotnela. Prirodzenou cestou, no s novým partnerom.

Brala to športovo

Tehotné ženy po štyridsiatke musia byť pod dohľadom lekárov ako rizikové. Bežným vyšetrením býva napríklad amniocentéza, teda testovanie chromozómov a génov plodu. Ľubica však mala ako bývalá vrcholová športovkyňa esá v rukáve – šport a zdravý životný štýl. „Po štvrtom mesiaci tehotenstva som už nedokázala behať, preto som presedlala aspoň na rýchlu chôdzu. Šport mi nerobil problém, veď ešte dva dni pred pôrodom som posilňovala s ľahšími váhami,“ opisuje závideniahodné výkony.

Stávka na istotu

Ľubica si preventívne pomáhala aj kyselinou listovou, ktorá pozitívne vplýva na zdravie bábätka. A hoci tehotenstvo mala bezproblémové, ku koncu predsa len prišla zápletka. „Pôvodne som chcela rodiť prirodzenou cestou. Dcérka však mala omotanú pupočnú šnúru okolo krku a pôrodníčka sa rozhodla pre cisársky rez,“ dodáva spokojná matka Sofie. Podľa nej otehotnela nielen vďaka operácii, ale aj vďaka psychickej pohode. „S novým partnerom to skrátka prišlo rýchlosťou blesku.“

