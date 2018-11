Váš príbeh: Veronika skončila s opuchom mozgu. Skleróza multiplex ju takmer zabila

„Išlo mi roztrhnúť hlavu a bolo mi stále na vracanie. Myslela som si, že sa zbláznim. Nemohla som sa o seba postarať, nieto ešte o svojho synčeka," hovorí Veronika.

„Spoločnosť má o našej diagnóze veľmi málo informácií. Sklerózu multiplex si stále spájajú so zabúdaním, a to je najväčší problém. My netrpíme na alzheimera, my máme chronický problém s centrálnou nervovou sústavou,“ hovorí Veronika, ktorej diagnostikovali roztrúsenú sklerózu pred siedmimi rokmi.

„Keď som si hľadala zamestnanie a na pohovore som povedala, že mám sklerózu multiplex, začali sa ku mne správať úplne inak. Akoby som mala nejakú infekčnú chorobu. Ich odpoveďou na ukončenie mojich nádejí bolo, že veď vy s vašou diagnózou aj zabudnete, kde pracujete a že máte prísť do práce,“ neverila vlastným ušiam mama 9-ročného syna, ktorá dnes vďaka liečbe vedie normálny život. Začiatky však boli ťažké.

Čítajte aj: Speváčka TINA priznala vážnu chorobu, liečbu odmieta

Nenapiekla...

„To, že sa so mnou niečo deje, som začala vnímať pred siedmimi rokmi počas veľkonočných sviatkov. Chcela som napiecť nejaké koláče, no zrak sa mi každý deň zhoršoval. Myslela som, že potrebujem silnejšie dioptrie, pretože som nosila okuliare. Šokovaná som ostala, keď som otvorila kuchársku knihu a všetko som videla dvojmo. Hneď som sa rozplakala,“ opisuje Veronika svoje začiatky. Horšie však ešte len prišlo. Prestali ju poslúchať nohy, bola unavená a nevedela ovládať pravú stranu tela.

„Išlo mi roztrhnúť hlavu a bolo mi stále na vracanie. Myslela som si, že sa zbláznim. Nemohla som sa o seba postarať, nieto ešte o svojho vtedy len 20-mesačného syna.“ Stále však dúfala, že jej pomôžu silnejšie dioptrie. Hneď po Veľkej noci ju však očná lekárka vyviedla z omylu. S podozrením na krvácanie do mozgu ju poslala na neurológiu. Udalosti nabrali rýchly spád. „Ocitla som sa na nemocničnom lôžku. Primárka neurológie mi oznámila, že mám silný opuch mozgu a že som prišla v poslednej chvíli. Našli mi lézie na mozgu a mieche, čiže príčinou všetkých problémov bola diagnóza skleróza multiplex.“

Keď je únava varovaním. Stále viac mladých zasiahne skleróza

Život naruby

Veronikin život sa v sekunde obrátil naruby. „Trpela som silnými depresiami, že sa neviem postarať o seba, rodinu a syna. Zrazu som ako mladá 24-ročná žena bola odkázaná na pomoc iných. Prvý rok bol veľmi ťažký, mávala som často ataky a bola som viac v nemocnici ako doma.“ Časom sa však naučila s chorobou žiť. Až na pár ťažkých období, ktoré ju vrátili do nemocnice, s lekármi našli vyhovujúcu liečbu. „Len vďaka liečbe som tam, kde som. Môžem byť pre syna opäť plnohodnotnou matkou. Aj keď mám občas ťažšie dni, liečba mi vrátila chuť žiť a silu prekonávať prekážky spojené so sklerózou. Kto ma nepozná, ani by nepovedal, že mám roztrúsenú sklerózu.“

Ďalšie mýty o skleróze čítajte ► TU

Čo je skleróza multiplex?

Nazýva sa aj roztrúsená mozgovo-miechová skleróza. Ide o chronické ochorenie bielej hmoty centrálnej nervovej sústavy, pri ktorom dochádza k poškodzovaniu myelínových obalov nervových vlákien. Myelín pritom slúži na zrýchlenie prenosu informácií medzi mozgom, miechou a ostatnými časťami tela. Poškodzovanie obalov sprevádza zápalový proces, ktorý nervové bunky nezvratne poškodzuje.

Ukrýva sa vo vašom tele zápal? 8 signálov ho prezradí

Vaše príbehy a život so sklerózou: