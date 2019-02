Váš príbeh: Záhadu prepichnutých pľúc Alexandre odhalila až náhoda

Za mesiac aj pol deci vykašľanej krvi. Všímavosť manžela napokon všetko vyriešila.

Mesiac čo mesiac prichádzajúce „fantómové“ bolesti a vykašľaná krv - mladá Nitrianka si prešla neľahkou skúškou. Jej záhadnú chorobu neodhalilo ani množstvo vyšetrení, až kým si jej manžel všimol zaujímavú súvislosť. „Veď ty to máš vždy počas menštruácie. Až vtedy mi došlo, že má pravdu, a veci sa dali do pohybu,“ začína svoje nevšedné rozprávanie 25-ročná Alexandra Hlinková.

Čítajte aj: Silná menštruácia môže signalizovať vážne ochorenie. Na toto pozor!

Stavec aj psychika

Mladá mama päťročnej dcérky nemala v minulosti žiadne zdravotné problémy. Po cisárskom reze sa jej síce akoby oslabila imunita a bola častejšie chorá, ale nešlo o nič vážne. Dnes si však myslí, že všetko, čím po pôrode za tie roky prešla, dokopy súviselo. „Prvé bolesti som začala pozorovať pred dvomi rokmi. Vyhľadala som lekára s tým, že buď mám problémy so srdcom, alebo mám niečo s chrbticou, pretože som pociťovala pichanie a silné tlaky pod ľavým prsníkom,“ opisuje Alexandra, ako sa dostala do kolotoča vyšetrení, ktoré nič neodhalili. „Myslela som si teda, že to môže byť zo stresu, alebo sa mi mohol posunúť nejaký stavec,“ priznáva, že nevedela prísť na to, odkiaľ a prečo bolesť prichádza.



Alexandra rada pracuje v záhrade. Teší sa na jar, keď jej zakvitne kvetmi. Zdroj foto: Robo Hubač

Kolaps pľúc

O nejaký čas, keď bola Alexandra doma sama, sa však stalo niečo nezvyčajné. „Ráno som vstala, odkašľala som si a uvidela som krvavé hlieny. Myslela som si, že mi praskla cievka v nose. Toto sa opakovalo asi tri dni. Mala som vtedy pár dní do menštruácie,“ hovorí o prvých viditeľných príznakoch choroby, ktorá so ženským cyklom nevyhnutne súvisí.

Mesiac nato už choroba udrela s plnou silou. „Bol večer a ja som si išla ľahnúť. Len som slabo zakašľala a v tom obrovská bolesť na hrudi a chrbte. Ozvalo sa silné pískanie na prieduškách. Nemohla som sa ani pohnúť a pichalo ma až v krku. Neviem, prečo som už vtedy nešla na pohotovosť.“ Na druhý deň Alexandra zašla za kardiológom. Chcel robiť Echo srdca, lenže srdce nevidel. A dôvod? Totálny kolaps ľavej časti pľúc.

Mladý muž si pri zívaní natrhol pľúca. Hrozí to aj vám?

Sfučané pľúca

Kardiológ teda hneď zistil, že na vine je pneumotorax. Mladá žena mala totiž „sfučanú“ polovicu pľúc. Okamžite ju odviezli do nemocnice, kde jej urobili drenáž hrudníka. „Ležala som na jiske, kde lekári nado mnou krútili hlavou. Nechápali, ako je možné, že mám pneumotorax. Nenašli žiadnu patológiu, pľúca mi jednoducho praskli.“

O pár dní sa dostala domov a postupne sa dávala dokopy. No spätne jej vŕta v hlave, že keby jej urobili CT pľúc, možno by už vtedy odhalili pravú príčinu všetkých komplikácií. „Ak som tam mala cystu, boli by to zistili. Možno by mi tam niečo našli. Lekári dodnes nevedia, či som mala ložiská v prieduškách, priedušničkách alebo niekde v pľúcnom tkanive.“

Pol deci krvi

Pochybnosťami sa to však neskončilo. Záhada Alexandrinej diagnózy sa nabaľovala a nevedeli si ju vysvetliť ani lekári. „Začala som vykašliavať krv každý mesiac. Vždy, keď som dostala menzes, problémy sa opakovali. Niekedy som vykašľala aj pol deci čerstvej krvi, bolo to hrozné,“ vysvetľuje. Absolvovala preto množstvo vyšetrení – röntgen pľúc, či sa nevrátil pneumotorax, podstúpila bronchoskopiu, genetické testy na embóliu, lekári zisťovali tuberkulózu aj čierny kašeľ, alergie či problémy s aortou alebo chlopňami – všetko s negatívnym výsledkom.

Zistil to muž

Okrem manžela, ktorý ju po celý čas podporoval, si už rodina začala myslieť, že je hypochonder. Bolela ju hlava, chrbtica, pod ľavým prsníkom – jednoducho mala rôzne bolesti, ktoré nevedela vysvetliť. Dookola uvažovala nad chorobou, ktorej meno ešte stále nepoznala. „Jedného dňa sa však všetko zmenilo. Bolo leto a manžel vonku kosil trávnik. Išla som za ním. Povedala som mu, že zase vykašliavam krv. A on mi hovorí, veď ty to máš vždy, keď dostaneš menzes. Nemôže to mať nejakú súvislosť?“ hovorí Alexandra, že keď to povedala lekárovi, odrazu všetko dokopy zapadlo ako puzzle. Prvý raz si vypočula, že za všetkými problémami môže byť pľúcna endometrióza.

Endometrióza komplikuje počatie. Aké máte možnosti?

Kameň zo srdca

Konečne mala diagnózu, ktorá síce nebola príjemná, no dávala jej nádej na vyliečenie. Gynekológ jej vysvetlil, že ide o veľmi vzácnu a zriedkavú chorobu, ktorá súvisí so ženským cyklom. Čiastočky sliznice maternice, nazvanej endometrium, začnú rásť mimo tela maternice a môžu sa vyskytnúť na rôznych miestach – vaječníkoch, črevách, v pošve, v konečníku, na obličkách, no v kurióznych prípadoch sa nachádzajú aj na miestach, ako je stehenná kosť, oko či pľúca.

A to, že ide o skutočne raritné ochorenie, potvrdzuje aj Alexandra, pretože podľa európskych štatistík trpí touto chorobou len 25 žien v Európe! „Paradoxne mi odľahlo, že viem, čo mi je. Diagnózu však lekári museli ešte potvrdiť. Keďže na pľúcach nič nenašli, pretože ložiská boli pravdepodobne veľmi malé, odporučili mi laparoskopickú operáciu malej panvy. Tá mala potvrdiť, či skutočne ide o endometriózu.“

Ženský syndróm PCOS: Odhaľte varovné signály cýst na vaječníkoch!

Hormóny pomohli

Operácia malej panvy dopadla dobre. No okrem zrastov, ktoré mohli byť pozostatkom sekcie, špecialisti nič nenašli. Napriek tomu jej nasadili trojmesačnú hormonálnu liečbu, ktorá mala dočasne zastaviť menštruáciu. Liečba zabrala, cyklus sa na čas zastavil a s ním aj vykašliavanie krvi. „Bola som akoby v prechode. Stopnutie menštruácie potvrdilo teóriu pľúcnej endometriózy, hoci ložiská nikdy nenašli. Dnes si myslím, že moja choroba mohla súvisieť s cisárskym rezom, počas ktorého sa endometria zaniesla do pľúc krvnou cestou,“ no priznáva, že teórií o vzniku tohto ochorenia je viac.

Problémy pol hormonálnej liečbe úplne prestali a Alexandra sa dnes cíti dobre. Krv už nevykašliava, no keď príde menštruácia, cíti slabšie bolesti pod ľavým prsníkom. „Uvidíme, čo bude ďalej. Endometrióza je nevyspytateľná v tom, že sa nemusí vrátiť už nikdy, no často sa objaví už po pár mesiacoch,“ mladá žena dúfa v to, že to nebude jej prípad. Alexandra sa však nebojí. Verí, že keby sa endometrióza ohlásila opäť, hormonálna liečba ju zastaví. Nikto totiž nevie, či jej v pľúcach ostali malé ložiská. Nateraz sa tým snaží netrápiť a prezrádza svoje plány do budúcnosti. „Chcela by som ešte študovať za zdravotnú sestru, medicína ma totiž veľmi baví,“ dodáva s úsmevom.

Váš príbeh: Lekári vyvolali Silvii umelý prechod. Príčinou bola endometrióza