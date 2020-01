Verona podstúpila 11 operácií a o skúsenostiach s Crohnovou chorobou napísala knihu

Že má Crohnovu chorobu, sa Verone opakovane snívalo skôr, ako jej ju lekári diagnostikovali. Aj tak tomu nechcela uveriť. So smrťou sa minula len o pár hodín.

Verona vyfintená v kvetovaných šatách kráčala po ulici s dobrým pocitom. Práve ju prepustili z nemocnice a navyše sa v kníhkupectvách čerstvo objavila jej prvá knižka. „Mami, ľudia ma tuším spoznávajú,“ s uspokojením si všímala kradmé pohľady niektorých okoloidúcich. „Zlatko, asi si myslia, že si anorektička,“ uzemnila ju mama. Verona Štrba Škultéty (34) mala vtedy za sebou už jedenásť operácií a pri výške 179 centimetrov ledva 46 kíl. S anorexiou však jej extrémna štíhlosť nemala nič spoločné.

Brucho ju často bolievalo od detstva

Veronika, ktorú všetci poznajú ako Veronu, mávala tráviace problémy od mladosti. „Asi od pätnástich rokov ma denne bolel žalúdok, hlavne po jedle. No nikoho som s tým neotravovala. Navyše som tušila, že ak sa priznám rodičom, budú ma hnať k doktorovi. Presviedčala som samu seba, že je normálne, ak je človeku po jedle ťažko. Hnačky som mala každú chvíľu, brala som to ako súčasť života. Vlastne som bola presvedčená, že aj iní prežívajú rovnaké peripetie,“ spomína atraktívna mladá žena, ktorú ako stredoškoláčku do svojich služieb lákala talianska kastingová agentúra. „Mama to zatrhla, nechcela, aby som skončila ako podvyživená anorektička,“ usmieva sa Verona. Nikto vtedy netušil, že podvyživená skutočne bude. No nie pre modeling.

Dôvody ťažkostí lekári neodhalili

Počas vysokoškolského štúdia slovenčiny a angličtiny Verona precestovala polovicu Európy, vyhrala a nafotila kampaň pre švédsku kozmetickú firmu, žila naplno. Ku koncu štúdia sa však jej zdravotné ťažkosti zhoršili. „Trpela som silnou anémiou z nedostatku železa, padali mi vlasy, často mi bývalo na odpadnutie. Mala som fisúry, teda trhliny na konečníku, opakovane sa mi tam tvorili abscesy a fistuly. Po štátniciach ma päťkrát operovali, ale dôvod problémov vtedy lekári neodhalili. Kázali mi jesť čo najviac vlákniny,“ spomína Verona. Paradoxné je, že pri jej diagnóze, vtedy ešte neodhalenej, sa môže jesť vláknina len veľmi opatrne. „Ďalších asi desať rokov som jedla vlákniny, čo to dalo. Otruby, ovsené vločky, orechy, šaláty. Mávala som aj dvojtýždenné hnačkovité obdobia, keď som schudla i tri kilá. Potom som sa ich snažila dojesť.“ Medzitým pracovala v marketingu, narodil sa jej syn, rozišla sa s jeho otcom a neskôr sa vydala. Dva mesiace po svadbe zistila, čo jej skutočne je.



Hoci je Crohnova choroba nevyliečiteľná a často boľavá, Verona ju v knihe dokázala pojať vtipne. Foto: archív V.Š.Š.

Antibiotiká spustili lavínu

Verona o sebe vraví, že je typ, ktorý, ak si niekde nahmatá hrčku, radšej tam už nikdy nesiahne a tvári sa, že žiadna hrčka neexistuje. No pred dvomi rokmi jej ťažkosti nabrali poriadny spád. „Hovorím si, že to bol asi zásah zhora. Niekto tam si povedal, že už musím zistiť, čo sa deje. Začalo sa to tým, že môj syn priniesol zo škôlky soplíky. Dostala som to od neho a obom nám nasadili antibiotiká. Ja som z nich však dostala hrozné hnačky, ktoré trvali šesť týždňov a ku koncu som na WC musela aj 30-krát denne. Nevládala som už ani zájsť do obchodu. V tom čase som bola v skúšobnej lehote v novej práci. Najprv som prešla na home office, ale keď som ani z domu nedokázala robiť osem hodín denne, keďže som stále sedela na záchode, dala som radšej výpoveď.“

Takmer nepriechodné tenké črevo

Nepomáhala bezlepková, bezlaktózová diéta, vysadenie cukru, teda opatrenia, ktoré mala Verona za predošlých desať rokov odskúšané a ktoré jej zvyčajne na krátky čas polepšili. Mama, dobre poznajúc svoju dcéru, tajne vybavila Verone kolonoskopiu. „Zahrala to tak, že mi dohodla lekára, aby sa len pozrel na môj operovaný zadok, či sa mi po hnačkách niečo nestalo,“ smeje sa Verona. Kolonoskopii sa nevyhla a lekár vyslovil podozrenie, že má zápalové ochorenie hrubého čreva, ulceróznu kolitídu. Ďalšie vyšetrenia vrátane magnetickej rezonancie však odhalili, že Verona má 20-centimetrový úsek tenkého čreva takmer nepriechodný. Konečne jej teda stanovili diagnózu – Crohnova choroba, nevyliečiteľné zápalové ochorenie čriev. „Zaujímavé je, že o ‚labákoch‘, kam som niesla na vyšetrenie vzorku z kolonoskopie, sa mi niekoľkokrát predtým snívalo. Známa mi v tom sne práve pred nimi oznámila, že mám Crohnovu chorobu,“ dodnes nechápe Verona.



V obdobiach, keď ležala v nemocnici alebo sa dávala dohromady, jej so synčekom Ondrejom pomáhali rodičia. Foto: archív V.Š.Š.

Liečitelia ju pred operáciou nezachránili

Napriek diagnóze nechcela akceptovať, že má nevyliečiteľný zdravotný problém. „Chodila som dokonca aj k všelijakým liečiteľom, mávali nado mnou prútikmi, pila som odvary, bola som vnútorne presvedčená, že chorobu porazím. Lekárka mi odporúčala, aby som si dala laparoskopicky odstrániť poškodenú časť čreva. Verila som, že to nepotrebujem.“ A hoci Verona dôsledne užívala lieky, dodržiavala pre zmenu úplne bezvlákninovú diétu a postupne sa jej jedálny lístok zúžil len na cestoviny s olejom a parmezánom alebo rožok so šunkou, aj tak sa jej predvlani v máji črevo upchalo. „V noci som dostala príšernú koliku. Musela som do nemocnice, nekonečných osemnásť dní som mohla prijímať len tekutú výživu bez chuti a nasledovala resekcia tenkého čreva.“

Ostane črevo našité na bruchu navždy?

Na dvanásty deň po operácii dostala príšerné bolesti. Črevný obsah jej unikal do brušnej dutiny a vyvolal zápal pobrušnice. Ako lekári neskôr konštatovali, jej život sa vtedy rátal v hodinách. Po urgentnej operácii sa Verona zobudila s vývodom. „Uvidela som, že mám von z tela vyvedenú celú črevnú kľučku prišitú zvonku o kožu. Na jednom mieste bolo črevo narezané, tade z neho odtekal obsah do vrecka.“ Nebolo isté, či ide len o dočasné alebo o trvalé riešenie. „Keď som videla vlastné črevo, ako sa hýbe, štyri dni som bola ticho. Núkali mi antidepresíva, ale ja som to jednoducho potrebovala spracovať. Veď pred pár dňami som už bola celkom fit!“

Akceptovať chorobu nebolo ľahké

Verona črevo na svojom bruchu akosi nedokázala považovať za svoje. V nemocnici spôsobila rozruch, lebo odmietala učiť sa, ako sa má o tú "vec" starať. Musel prísť jej otec, ktorému dali krátku inštruktáž, a ďalší mesiac sa o Veronu a jej vývod starali rodičia. „Až keď som si uvedomila, že naši by radi išli aj na letnú dovolenku, naučila som sa konečne o vývod starať sama. Našťastie, po troch mesiacoch mi črevo zanorili späť do brucha. Ukázalo sa, že bolo treba len počkať, kým sa mi dobre zahojí miesto, v ktorom mi zošili tenké a hrubé črevo. Niekedy vtedy som si uvedomila, že ak prestanem samu seba klamať, začnem žiť iný život ako dovtedy.“



Posledný rok si Ondrík s mamou užívajú oveľa viac ako predtým. Foto: archív V.Š.Š.

Zase ako modelka

Verona napísala vtipne ladenú knihu o svojich skúsenostiach s Crohnovou chorobou, snaží sa užívať si veci, ktoré si doteraz neužila, lebo sa vždy len niekam ponáhľala a chcela niečo stihnúť. Sama na sebe zistila, že Crohnova choroba citlivo reaguje na stres. Preto sa snaží prehodnotiť, čo je podstatné, a mať „ventil“, ak je starostí priveľa. Pomáha jej skákanie na trampolíne a postupne sa vracia aj k svojmu koníčku, lezeniu po umelej stene. „Zisťujem, že mám oveľa lepšiu kondičku ako pred operáciami. Veď som aj patrične hrdá na svojich súčasných 57 kíl. Nehovorím, že ma nič nebolí, to by som klamala. Ale snažím sa fungovať tak, akoby mi nič nebolo,“ smeje sa Verona, ktorá už nevyzerá ako anorektička, ale ako naozajstná modelka.

Máme sa dobre!

„Často si neuvedomujeme, ako sa máme dobre. Keď sa niekoho spýtam, ako sa má, začne sypať lavínu sťažností. No mať sa zle znamená čosi iné. Znamená to báť sa o svoj život a o svojich blízkych. Kým sme zdraví, máme sa lepšie, než si vôbec vieme prestaviť,“ vraví Verona, ktorá ušla hrobárovi z lopaty a vie oceniť aj úplne obyčajné nové ráno.

Čo je Crohnova choroba?

Chronické autoimunitné zápalové ochorenie neznámeho pôvodu, ktoré môže postihnúť ktorúkoľvek časť tenkého, hrubého čreva alebo aj oboch čriev. Vyvoláva hnačky a bolesti brucha a spôsobuje podvýživu v dôsledku poruchy vstrebávania živín. Ochorenie sa najčastejšie prejaví medzi 15. až 25. rokom. Crohnova choroba sa dá liečiť, ale nie vyliečiť. Cieľom je zmierniť zápal čreva. Okrem liekov je často potrebný chirurgický zákrok, ktorým sa odstráni chorá časť čreva. Choroba sa časom môže znova prejaviť na inej časti tráviacej sústavy.

