VIDEO: Išla si zabehať a život sa jej obrátil naruby. Tomu by ste neverili

Dvadsaťšesťročnej Elle museli amputovať nohu po zranení, ktoré sa jej stalo počas behania. Dlhšiu dobu ostala bez prísunu kyslíka.

So sestrou chodila Ella pravidelne behávať. „Vždy sme si spolu dali 20-minútový beh. Odmalička som ho nemala rada, ale sestra trénovala denne 10 km a ja som ju v tom chcela podporiť. Nakoniec sa beh stal mojou veľkou záľubou,“ hovorí mladá žena.

Nešťastný pád

Ella z ničoho nič zakopla a spadla na zem. „Zrazu som pocítila strašnú bolesť, až ma naplo na vracanie. Boli sme kúsok od domu, ale nebola som schopná postaviť sa na nohy. A ani jedna z nás nemala pri sebe telefón. Kričala som na plné hrdlo o pomoc. Poprosili sme okoloidúceho, aby nám zavolal sanitku. Do niekoľkých minút bola pri mne, odviezli ma na traumatológiu do londýnskej nemocnice,“ spomína si na nešťastnú udalosť Ella. Zistili, že má vykĺbené koleno a opuch tlačiaci na tepnu, ktorá spôsobila prerušenie krvného obehu.

Bola omámená

Dvanásť hodín ju operovali. Lekári zistili, že trpí stavom nazvaným končatinový kompartmentálny syndróm, ktorý bol spôsobený vykĺbením a zlomeninou. „Nohu mi museli amputovať. Nepamätám si, ako som sa cítila, keď mi to lekári oznámili. Mala som v sebe množstvo utlmovákov proti bolesti a takmer nič som nevnímala. Pamätám si však na moment, tesne pred operáciou operáciu, kedy som sa pozrela na pravú nohu a na svoje maľované nechty. Vtedy som si uvedomila, že svoju nohu už nikdy neuvidím,“ dodala smutne.

Nie je v tom sama

Po operácii v máji 2016 strávila niekoľko týždňov rehabilitáciami. Snažila sa naučiť chodiť s protézou. „Bol to zvláštny pocit, pretože väčšina ostatných pacientov, ktorí tam boli so mnou, boli odo mňa oveľa starší a končatiny im amputovali hlavne kvôli cukrovke. Ale vďaka nim som si uvedomila, že v tom nie som sama. Dodali mi množstvo energie a odhodlania vrátiť sa naspäť do práce.“

VIDEO: Ella srší optimizmom a energiou. Pozrite si jej príbeh

Video: youtube.com/ Barts Charity

Našla inšpiráciu

Vďaka práci redaktorky sa stretla s Martinou, ktorá pri bombových útokoch v roku 2005 stratila obe nohy a v roku 2012 sa stala paralympijskou volejbalovou hráčkou. „Tá žena bola pre mňa neskutočnou inšpiráciou! Vďaka nej som bola okamžite presvedčená o tom, že aj po traumatickom zranení môžete žiť aj naďalej šťastný a ako-tak plnohodnotný život,“ povedala šťastne.

Neskôr sa stala jednou z piatich ľudí vybraných ako ambasádori kampane Transform Trauma. Jej cieľom je získať 1 milión libier lekárom v kráľovskej londýnskej nemocnice na výskum liečby ľudí po prežití takmer smrteľných úrazov.

Ďakuje lekárom

Vďaka odbornej starostlivosti lekárov sa mohla vrátiť opäť do práce a žiť nový život. Po prvom výročí od nešťastnej udalosti sa vrátila na miesto, kde sa je úraz stal. „Myslela som si, že to nezvládnem, ale keď som tam prišla, bola som úplne pokojná. Naučila som sa, že aj nečakané, tragické udalosti sa pre niečo dejú. Mám šťastie, že mám skvelú rodinu a priateľov, vrátane mojej úžasnej sestry, ktorá ma neustále podporovala. Vďaka ľuďom, ktorých milujete si zrazu uvedomíte, čo je pre vás v živote najdôležitejšie. Začnete si oveľa viac vážiť to, čo máte, hlavne lásku a podporu od najbližších.

