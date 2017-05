Vyznania známych mužov: Toto si myslia o ženských prsiach!

Dojímavé slová herca Maroša Kramára, moderátora Romana Juraška a ďalších známych mužov adresované všetkých ženám.

Preto znášajú ženy rakovinu ťažko

„Aj keď nie som ženou, v istých veciach sa viem vcítiť do ich situácie,“ hovorí moderátor Roman Juraško, ktorý si uvedomuje krehkosť ženského tela omnoho viac, odkedy pomáham ženám bojovať proti rakovine prsníka. „Považujem ju za symbolickú chorobu, ktorá napáda práve ženský symbol, symbol materstva, ktorým sú prsníky. Aj preto ju ženy znášajú ťažko. Nie je to nielen o samotnej chorobe tela, ale aj o osobnosti ženy a jej duši,“ vyznáva sa moderátor, ktorý ani tento rok nebude chýbať na čele Avon Pochodu proti rakovine prsníka v sobotu 17. júna v Bratislave.

Aj objatie od cudzieho lieči

Roman Juraško má proti rakovine prsníka svoju zbraň.​ Foto: Michal SMRČOK

„Ženy bojujúce s touto chorobou sa nesmú nechať vytrhnúť z prostredia, na ktoré sú zvyknuté, pokým im to zdravotný stav povoľuje. Byť súčasťou normálneho života im dáva silu bojovať. Je dobré, že na pochode stretnú aj ďalšie ženy, ktoré si tým prešli. Aj my, muži, im chceme byť oporou,“ prízvukuje sympatický moderátor, ktorý má ešte jeden „liečivý“ tromf. „Sila objatia je veľká. Je to niečo, čo vychádza zo mňa, chcem tak odovzdať energiu žene, aby bojovala. Nezamýšľam sa nad tým, jednoducho to urobím. Nie som lekár ani ľudový liečiteľ, ale objatie robí zázraky. Aj podpora od cudzieho človeka môže vliať nádej a o to sa snažím.“