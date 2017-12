Vzala vám menopauza chuť na sex? Získajte opäť apetít

Viaceré ženy po nástupe menopauzy úplne rezignujú na pohlavný život, lebo im neprináša radosť. Ale prečo to nezmeniť? Možností je viac.

Nepríjemné milovanie je skôr zlý žart ako ženský sen. Menopauza prináša zmeny aj v ženskom tele, aj v psychike. Intímne chvíľky ale môžu byť príjemné a lákavé, aj keď nemáte dvadsať ani tridsať.

Pomocník gél

„Veľmi častým problémom je sťažená a bolestivá súlož, ktorá je dôsledkom atrofie pošvy asi u desiatich až štyridsiatich percent žien po menopauze,“ objasňuje profesor MUDr. Borovský, prečo mnohé ženy v strednom a vyššom veku rezignujú na sexuálne radovánky. Znižuje sa aj zvlhčenie pošvy a mení jej pH, čím sa zvyšuje riziko infekcie. Podobné zmeny nastávajú aj v močovom mechúre, čo vedie k častejším zápalom močových ciest.

„Lokálne podanie estrogénov veľmi účinne zlepšuje bolestivý pohlavný styk aj ostatné symptómy,“ radí gynekológ. Na zmiernenie suchosti vagíny odporúča pri sexe používať aj intímne gély.

Prelaďte si hlavu

Rezignovanie na sexuálny život po päťdesiatke však podľa odborníkov súvisí viac so psychikou. „Z času na čas predpisujem svojim pacientkám s problémami pri súloži estrogénový krém. No vyriešenie problémov to prinesie len menšine. Súdim tak podľa toho, že opätovného predpísania krému sa nedožadujú, a keď sa pýtam na sex, skôr mlčia. Ak sa v tomto veku objavia ťažkosti a žena viní nedostatočnú vaginálnu lubrikáciu, skutočná príčina asi bude inde,“ myslí si gynekológ a pôrodník MUDr. Alexandr Barták. Možno ide o pocit menšej atraktívnosti, možno sa ako neplodná cítite menej ženou. A možno by vám pomohla konzultácia so psychológom alebo rozhovor s kamarátkou, ktorá ani vekom nestratila životnú iskru.

Pre lepší sex

Ak máte predsa len pocit, že „omladenie“ vagíny by zlepšilo váš intímny život, môžete skúsiť špeciálne bezbolestné ošetrenie, vaginálnu dynamickú rádiofrekvenciu. Je určená na vulvovaginálnu atrofiu či na pokles pošvovej steny, ku ktorým dochádza v klimaktériu pri nedostatku estrogénu.

Zákrok sa robí ambulantne, pomocou špeciálnej sondy, ktorá vysiela rádiofrekvenčné vlny a tým pôsobí na vaginálnu sliznicu. Ide o vedecky dokázaný spôsob, ako dosiahnuť omladenie a obnovu elasticity a pevnosti tkanív. Potrebné sú aspoň štyri ošetrenia s odstupom dvoch týždňov a piate po pol roku. Výsledkom by mala byť obnovená elasticita a pevnosť tkaniva. Rekonvalescencia je rýchla a umožňuje okamžitý návrat k intímnemu životu.

