Vzdala sa jogy a radšej chodí pešo. Dôvod, prečo to Andrea Karnasová urobila vás prekvapí

Herečka Andrea Karnasová (45) miluje od detstva kávu, nepije ju však sama. Vďaka pevnej vôle zvládla aj očistnú kúru, pri športovaní ju však opúšťa.

V minulosti ste sa rozhodli vylúčiť zo stravy cukor. Ešte stále si dávate pozor na sladké?

Bolo to super, ale trošku som sa pokazila. Stále nejem kúpenské sladkosti, jednoducho mi nejdú dole krkom. Skôr uprednostním domáci koláčik. Bežné sladkosti sú pre mňa príliš príkre. Aj keď pečiem podľa receptu, vždy automaticky uberiem z cukru. Ak by som koláč pripravovala len pre seba, tak dám ešte menej cukru. Stačí mi sladiť len symbolicky, nechutí mi to.

Skúšali ste už niekedy aj nejaké očistné kúry?

Jasné, napríklad očistu podľa piatich elementov. Bolo to náročné, ale dala som to. Postupne po týždňoch posilňujete a čistíte jednotlivé orgány. Hoci nepijem alkohol, keď prišla na rad pečeň, mala som zrazu silné migrény. Zrejme ju mám prirodzene oslabenú. Ozvala sa a myslela som si, že umriem, ale vydržala som to.

Máte vždy takú pevnú vôľu?

Ak sa už pre niečo rozhodnem, tak to dotiahnem. Jediné, na čo nemám zatiaľ pevnú vôľu je cvičenie. Možno, ak by som musela… Asi by som aj mala, ale zatiaľ mi to nejde.

Hoci sa považuje za mestského človeka, vie si oddýchnuť aj na horách. Foto: archív A.K.

Skutočne? Vzhľadom na vašu postavu si mnohí myslia, že cvičíte viac ako pravidelne.

Ďakujem, mám dobré gény. K pravidelnému cvičeniu ma zatiaľ našťastie nič nedonútilo. Iba chrbát mi občas niečo povie. To však radšej vyriešim masážou. Mám z toho pôžitok a vtedy sa mi zrazu aj ten chrbát vylieči. Ale musím sa priznať, že milujem jogu. Raz za čas sa však k nej vždy vrátim. A musím sa priznať, že som celkom ohybná. Keď prihliadnem na svoj vek, musím si zaklopať, že stále ešte všetko drží ?

Neskrýva sa za vašim mladistvým vzhľadom skôr pozitívne naladenie?

Bude to skôr tým, že to neriešim. A rada chodím pešo, to ma skutočne baví a pomáha mi to. Chodníky v Bratislave síce nie sú najlepšie, ale mesto je menšie, takže chodiť pešo sa dá. Ale joga mi robila vždy veľmi dobre.

Prečo ste s ňou potom prestali?

Zistila som, že sa po joge neviem rozčúliť, dokonca ani na javisku. Naozaj. Jednoducho ma tak upokojila. Občas si aj za volantom poviem svoje, ale zrazu som sa prichytila pri tom, že sa ani nerozčuľujem. Neviem, či som si to len namýšľala alebo či sa moja hlava skutočne tak upokojila. A tak som radšej s jogou prestala... Ale asi je to len výhovorka

Šálke kávy ste však už dlhé roky verná. Kedy ste našli záľubu v kávičkovaní?

Je to moja najlepšia droga, ale za to nemôžem, asi to mám niekde v génoch. Od detstva som milovala kávovú chuť a vôňu. Keď som ako dieťa išla k mame do roboty, okrem toho, že som písala na písacom stroji, tešila som sa na kávičku. Len som si do nej namáčala kocku cukru, ale ten pocit som mala veľmi rada. Asi si musím otvoriť kaviareň.

Znamená to, že ráno nevyjdete z domu, kým si nedáte kávu?

Skôr vybehnem do kaviarne. Som veľmi spoločenská, milujem stretávanie sa s ľuďmi. Pitie kávy má u mňa aj spoločenský rozmer. Priznávam sa, že som mestský typ človeka. Mám rada hory, ale len na chvíľu. Idem do lesa, aj strom objímem, nadýcham sa čerstvého vzduchu, ale po tých dvoch hodinách potrebujem ísť opäť medzi ľudí. Dodáva mi to energiu. Uvidím, čo bude o desať, dvadsať rokov, možno odídem na samotu. Pochybujem však o tom. Aj keď posledné roky je aj na horách miliarda ľudí.

