Ako sa zbaviť vačkov pod očami čo najrýchlejšie a čo zaberá na kruhy?

Záchrana pre opuchnuté oči je jednoduchá. No uistite sa, že príčinou tých vašich nie je choroba.

Aj zle zostavený jedálny lístok môže spôsobiť opuchy pod očami. Tie však môžu signalizovať i vážnejšie zdravotné problémy. Kedy treba vyhľadať odbornú pomoc? K najčastejším dôvodom patrí:

únava,

nedostatok spánku,

stres,

alergia,

dedičnosť.

Ako spíte?

Opuch spôsobí nahromadenie tekutín v podkožnom tkanive. Z rôznych príčin ich lymfa nestačí odvádzať. A prečo sa budíte s opuchnutými očami ráno? Podľa nemeckých odborníkov sa za tým skrýva poloha, v ktorej spíte. V ľahu sa tok lymfy v okolí očí výrazne spomaľuje.

Pozor na vodu

Najmä na sklonku dňa by ste si mali dávať pozor na to, aby ste zbytočne nepodporovali hromadenie tekutín v tele. „Ich zadržiavanie podporuje napríklad aj nadmerná konzumácia soli,“ varuje dermatologička MUDr. Michaela Blaško. Opuchy sa často stratia práve po úprave jedálneho lístka. Ťažkosti môže spôsobiť aj pitný režim. Nikdy nedoháňajte celodenný príjem tekutín po ôsmej hodine večer. Zbytočne zaťažujete obličky, ktoré nestihnú vodu spracovať a ráno vás síce nepotrápi smäd, no oči budete mať opuchnuté. Tekutiny požívajte priebežne počas celého dňa.

Je to alergia?

Väčšina opuchov sa prirodzene stratí. Ak sa však objavujú pravidelne, prípadne pretrvávajú dlhšie a nezaberajú na ne chladné obklady, môžu signalizovať zdravotné problémy. Najčastejšie sa s opuchmi očí spájajú alergie. V tomto prípade môžete sledovať aj ďalšie sprievodné znaky ako svrbenie, zápal, kýchanie či soplenie. Podľa dermatologičky sa opuchnuté oči najčastejšie viažu k alergiám, ktoré spôsobujú zápal a opuch slizníc.

„V tomto prípade ich zaženú očné kvapky určené na liečbu podráždenia spôsobeného alergiami,“ dodáva odborníčka. Práve oči však môžu signalizovať neodhalenú alergiu na roztoče. Podozrenie na ňu vzniká, ak sa pravidelne každé ráno budíte so začervenanými a opuchnutými očami.

Schlaďte ich

Vo väčšine prípadov je riešenie veľmi jednoduché: chladný obklad. „Opuch môžu zmierniť plátky uhorky alebo chladené čajové vrecúška, ktoré si priložíte na zavreté oči,“ radí dermatologička.

Uhorky sú bohaté na enzýmy, ktoré majú sťahujúci účinok. Použite kolieska s hrúbkou asi tri centimetre. Ak ich pred použitím dáte do chladničky, znásobíte ich silu. Priložte si ich na oči asi na desať minút.

ktoré majú sťahujúci účinok. Použite kolieska s hrúbkou asi tri centimetre. Ak ich pred použitím dáte do chladničky, znásobíte ich silu. Priložte si ich na oči asi na desať minút. Podobný účinok majú aj zemiaky. Tie pomôžu redukovať nielen opuchy, ale i tmavé kruhy pod očami. Jeden stredný zemiak ošúpte a nastrúhajte ho do bavlnenej vreckovky. Vytvorte batôžtek a priložte si ho na viečko. Opäť nechajte pôsobiť približne desať minút.

Tie pomôžu redukovať nielen opuchy, ale i tmavé kruhy pod očami. Jeden stredný zemiak ošúpte a nastrúhajte ho do bavlnenej vreckovky. Vytvorte batôžtek a priložte si ho na viečko. Opäť nechajte pôsobiť približne desať minút. Zaberajú aj odrezky z Aloe vera, prípadne gél z tejto rastlinky. Zlepšuje prekrvenie a je bohatá najmä na vitamín E. Rastlinku nechajte pôsobiť na opuch približne pätnásť minút.

Čajová záchrana: Čierny či zelený?

Chcete radšej skúsiť čajové vrecúška? Ideálny je čierny alebo zelený čaj. Po zaliatí ich vyberte, vyžmýkajte a dajte na pár minút do chladničky. Tam môžete mať odložené aj špeciálne gélové okuliare, ktoré sú rovnako ako lyžice vhodná prvá pomoc.

Ak sa za opuchmi skrýva únava či stres, určite si nájdite čas na masáž očného okolia. Pár správnych ťahov zvládnete i ráno v kúpeľni. Jemne masírujte oči pozdĺž opuchu. Vždy postupujte od vnútorného kútika očí po vonkajší.