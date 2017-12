Ženské libido a cyklus. Naozaj spolu súvisia?

Ženský cyklus je pre mnohých mužov náročná téma, o ktorej sa neradi rozprávajú.

Menštruácia je pre nich tabu, čo je veľká škoda – ak by totiž poznali vplyv ženského mesačného cyklu na libido, mohlo by to veľmi pozitívne ovplyvniť ich partnerský vzťah a sexuálny život...

Nechajte sa viesť menštruačným cyklom

Využite najaktívnejšiu fázu cyklu ženy, keď je jej libido na vrchole, na objavovanie nových polôh pri sexe alebo si spolu vychutnajte dlhé tantrické milovanie. Prezradíme vám, kedy je pre ženu tá najvhodnejšia doba.

Libido, naprogramované hormónmi

Akčný štart na začiatku cyklu

Po skončení menštruácie sú ženy plné elánu a sily – sú aktívne, sebavedomé, otvorené výzvam. V tomto období sa dámy rady venujú športu a stretávajú s ľuďmi. Ich chuť na sex sa postupne zvyšuje a svoj vrchol dosahuje v čase ovulácie, keď je tiež najvyššia šanca, že vajíčko bude oplodnené. Niekoľko dní pred ovuláciou sa ženy cítia najpríťažlivejšie a vedia si vychutnať život, so všetkým, čo prináša.

Ovulačná fáza – na vrchole síl

Zo štúdie University of California, Santa Barbara, v rámci ktorej vedci sledovali hladinu hormónov estrogénu a progesterónu a záujem o sex u žien (počas celého ich menštruačného cyklu), vyplynulo, že dámy najviac túžia po erotických hrách práve v čase, keď sú najplodnejšie – teda približne 14 dní pred menštruáciou.

Poovulačný útlm

Po ovulácii energia postupne klesá. Prichádza „temné“ obdobie, ktoré mnohí muži poznajú pod skratkou PMS – predmenštruačný syndróm. Hormonálne zmeny v tele spôsobujú, že ich partnerka môže už týždeň pred menštruáciou zažívať výkyvy nálad, ja viac unavená a uprednostňuje samotu pred spoločenským životom. V tomto období je žena veľmi kritická, ale aj kreatívna.

Čas na malú pauzu

Menštruačná fáza uzatvára cyklus. V tomto čase prežíva väčšina žien výrazný útlm – vyhľadávajú pokoj a odpočinok, potrebujú viac spánku ako inokedy. Je to ideálna príležitosť na to, aby im chápavý partner pomohol so starostlivosťou o domácnosť. Po skončení menštruácie opäť prichádza aktívna fáza, libido sa prebúdza a naberá obrátky a celý cyklus sa opakuje…

Nalaďte sa na rovnakú vlnu

Čo však v prípade, že ženské libido kulminuje, no partner nestačí držať krok? Pre posilnenie partnerskej vášne a sexuálnej výdrže pánov môžete siahnuť po tradičných bylinkách – Maca peruánska a Kotvičník zemný stimulujú chuť na sex a prispievajú k lepšej výkonnosti mužov. Doplnky stravy, obsahujúce tieto afrodiziakálne bylinky, sú voľne dostupné online.