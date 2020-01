Ženské mýty: Škodia tampóny a vložky vášmu zdraviu?

Menštruačných hygienických pomôcok existuje dnes na trhu už celá rada. O dvoch z nich, tampónoch a vložkách koluje aj niekoľko mýtov.

Mýtus č. 1: Vložky môžu dráždiť a spôsobovať vaginálne problémy

Bežné vložky a tampóny obsahujú menšie množstvo chlóru, ktorým sa tieto pomôcky balia. Niektorí lekári tak naznačujú, že práve to stojí za problémami niektorých žien s často opakujúcimi sa zápalmi, svrbením a podráždenou pokožkou. U citlivejších žien sa môžu tieto problémy naozaj objaviť. Nie je to, ale pravidlo, ktoré platí pre každú ženu. Vždy je dôležité zobrať do úvahy to, akú ma žena hygienu, stravu, životný štýl, či nenosí oblečenie zo syntetického materiálu alebo neužíva nadmerné množstvo antibiotík.

Vložky môžu spôsobovať podráždenie aj kvôli materiálu, z ktorého sú vyrobené. Vrchná vrstva je z viskózy alebo propylénu, vo vnútri je absorpčné jadro a spodná vrstva je z nepriepustného plastu. Práve kvôli tej poslednej vrstve nemôže pokožka dýchať, až 10-krát sa zvyšuje vlhkosť, a tým dochádza k možnosti rastu baktérií.

Mýtus č. 2: Vložky obsahujú pesticídy

Možno ste sa už stretli s názorom, že tampóny a vložky s bavlneným absorpčným jadrom obsahujú pesticídy, ktoré by mohli spôsobovať rakovinu. Nie je, ale dôvod na obavy. Iba jeden taliansky výrobca používa ako absorpčné jadro vo vložkách diskutovanú bavlnu, zvyšní výrobcovia používajú bežnú celulózu, ktorá nespôsobuje problémy. Nie je teda možné, aby vložky pesticídy obsahovali. Európski výrobcovia používajú tzv. ECF celulózu s elementárnym obsahom chlóru, ktorý je v takomto množstve voči ľudskému telu neškodný. Zároveň sú aj výrobcovia, ktorí sa chlóru vyhýbajú úplne.

Buďte obozretnejšia

Women´s Voices for the Earth je zdravotná skupina, ktorá odporúča ženám pár opatrení. Tie by vás mali ochrániť pred kontaktom s toxickými chemikáliami, obsiahnutými vo výrobkoch ženskej hygieny:

vyberajte si neparfumované výrobky – najmä tampóny a vložky

vyskúšajte a striedať rôzne značky výrobkov

sledujte informácie o výrobku a jeho zložkách, ktoré sú uvedené na obale

Na prípravkoch ženskej starostlivosti o telo, ktorými sú napríklad utierky, spreje, odličovacie tampóny a pod., sú obsiahnuté rôzne zložky uvedené, pretože tieto prípravky sú zaradené do kozmetiky. Vložky a tampóny sú regulované ako zdravotnícke pomôcky, preto na ich obale nemusia byť uvedené všetky zložky.

