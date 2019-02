Zlá nálada? V 9 prípadoch z 10 dokážete hnev premeniť na úsmev

To bol zase deň... No aj „deň blbec“ sa dá prežiť bez toho, aby vám pokazil náladu. Musíte ho prebiť pár jednoduchými trikmi.

Na mnohých ľuďoch je na prvý pohľad vidno, že majú zlú náladu alebo že ich niečo nahnevalo. Lenže ak sa mračíte či tvárite namosúrene, vaša nálade sa ešte zhorší! Skúste sa cielene prepracovať k optimistickejšiemu dňu. Veľa na to netreba.

Botox pomôže, no nie je nutný

Pri mračení sa máme väčšinou nejakým spôsobom skrčené čelo. Hlavne zvislé vrásky medzi obočím, výstižne nazývané aj vrásky hnevu, dokážu výrazne ovplyvniť váš vzhľad a spätne i náladu. Vedci spravili pokus a pichli niekoľkým ľuďom do čela botulotoxín, ktorý účinkuje tým spôsobom, že ochromí svaly. Mimika je tak úplne utlmená, vrásky sa nerobia ani keď sa snažíte. Títo ľudia mali následne čítať texty, ktoré vyvolávali negatívne emócie – smútok, hnev. Ten istý text čítali aj ľudia bez botulotoxínu, ktorý pri čítaní mohli aj mimikou prejavovať svoje emócie. Ukázalo sa, že skupina bez botoxu vnímala negatívne pocity z textu oveľa silnejšie. Čiže – to, ako sa tvárime, výrazne ovplyvňuje našu náladu. Ako naložiť s týmto poznatkom?

Rovný chrbát, priamy pohľad

Rovnako ako nepríjemné emócie, môžete si mimikou privolať aj tie príjemné. Spočiatku silený úsmev vám po chvíli zlepší náladu a už nebude silený. Sprievodným javom zlej nálady je aj zvesená hlava, zaguľatený chrbát, dopredu klesnuté ramená. Vystrite sa! Hlavu hore, chrbát vzpriamiť, ramená dolu a dozadu. Táto poloha neuveriteľne osviežuje myseľ, tomu verte! Vždy, keď sa pristihnete, že klesáte na mysli a teda aj na tele, vystrite sa, brada hore, pohľad vpred. A začnú sa diať zázraky. Na okolie budete tiež pôsobiť pozitívnejšie a vráti vám to pozitívnou odozvou. Bod pre vás!

Úsmev, oči hore

Niektoré výskumy tvrdia i to, že na zahnanie nepríjemných myšlienok stačí odtrhnúť oči od chodníka a pozrieť sa hore. Ak si odvyknete chodiť so sklopeným pohľadom dolu a budete sa pozerať pred seba, nálada by sa vám mala prudko zlepšiť. Úsmev k tomu a bude vám lepšie. Mnohí vám úsmev vrátia, a táto energia tiež nakopne. A ak sa niekto bude tváriť začudovane alebo si bude myslieť, že ho snáď pohľadom a úsmevom balíte, je to ďalší dôvod na smiech, no nie? Naozaj si to vyskúšajte, funguje to u každého.

