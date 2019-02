Zlatica Puškárová: Pre bolesti žalúdka mi diagnostikovali rakovinu!

Moderátorka a novinárka Zlatica Švajdová-Puškárová (41) nevynecháva preventívky, zbiera si bylinky a nefandí detoxu. Názor druhého lekára ju zachránil.

Ako 18-ročnej budúcej maturantke vám diagnostikovali rakovinu žalúdka a mali ste ísť na operáciu. O čo išlo?

Začali ma trápiť bolesti žalúdka, tak ma rodičia vzali k lekárovi. Diagnóza znela prvé štádium rakoviny. Pred plánovanou operáciou ma zachránila tvrdohlavosť mojich rodičov, ktorí odmietali uveriť diagnóze. Žiadali kontrolné testy, ktoré nakoniec hrozivé správy nepotvrdili. Musela som však ísť na špeciálne vyšetrenie do Prahy, kde definitívne potvrdili, že to bol omyl. Rovno z vyšetrenia sme išli kúpiť šaty na stužkovú.

Je možno aj dôsledkom tohto nepríjemného zážitku, že vzorne chodíte na preventívne prehliadky?

Vždy je lepšie chodiť k lekárovi ako klient a nie ako pacient. Nerozumiem, prečo mnohí ľudia odkladajú návštevu lekára ešte aj vo chvíli, keď sami vedia, že je zle. Pokroky v medicíne dokážu mnohé hrozivé diagnózy liečiť, jediná podmienka je, aby človek neprišiel hľadať pomoc neskoro. Preventívne prehliadky sú práve na to. Mnohé choroby nebolia, aj preto je dôležité nájsť si čas na vlastné zdravie.

Zdravie úzko súvisí so stravou. Vraj sa snažíte stravovať bio?

Milujem kuchyňu mojej mamy, ktorá varila skvelé zdravé jedlá dávno predtým, ako sa bio stalo trendy. Moji starí rodičia mali na dedine hospodárstvo, kde chovali zvieratá a pestovali množstvo ovocia a zeleniny. Okrem krásneho detstva si až teraz uvedomujem, že to bola aj veľká škola zdravého životného štýlu. Všímam si, že ľudia prestávajú manuálne pracovať, nehýbu sa, za svojou celodennou aktivitou nevidia nič konkrétne. A toto všetko dokopy spôsobuje akúsi životnú depresiu. Ako sa hovorí, iba námaha telu pomáha...

Ste vyznávačka bylinkových čajov. Ktoré by ste odporúčali?

Pijem najmä obyčajnú vodu, prípadne slovenské minerálky. Ale, áno, občas si robím aj žihľavový, cibuľový alebo bazový čaj. Bylinky si zbieram sama, najradšej v horách na našej chate. Žihľavu na jar, keď je mladá. Nemala by sa piť viac ako dva týždne. Cibuľový čaj je skvelý pri prechladnutí. No v našej rodine ho očividne obľubujem iba ja.

Robíte si aj nejaké čajové kúry?

Nie som fanúšik detoxov a rôznych diét. Myslím si, že sú pre človeka neprirodzené a agresívne. Radšej si treba vytvoriť zdravý jedálny lístok, vyhnúť sa niektorým potravinám a iné zase jesť častejšie.

Kedysi ste veľa behali. Ako sa udržiavate vo forme teraz? Kočíkovaním Adamka?

Keď som otehotnela s Adamkom, cítila som sa v životnej forme. Veľa som športovala, udržiavala som sa v kondícii najmä behom. Po pôrode som nechcela hneď chudnúť, pretože som potrebovala energiu na starostlivosť o dieťatko. Viac ako beh uprednostňujem dlhé prechádzky. S Adamkom v kočíku prejdem denne aj päť-šesť kilometrov. Chodím oveľa viac pešo ako kedysi. Okrem toho som vášnivá lyžiarka. Bez lyží sa mi rok ani neráta.

