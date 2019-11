Zuzana Tlučková: Naliali mi do nosa čili! Čo sa zmenilo v živote herečky?

Toto leto výrazne zmenilo Zuzane Tlučkovej (57) život. Namiesto kávy začala piť teplú vodu, nmiesto behania cvičiť jogu. Zmysel pre humor aj strach z lietania jej však ostali.

Letnú dovolenku ste s Martou Sládečkovou strávili na Srí Lanke. Čo ste tam zažili?

Strávili sme ju na ajurvédskom ozdravnom pobyte. Prvý týždeň som bola skeptická, čo som si to vymyslela, ale ten druhý som bola rada, že som sa na to dala nahovoriť.

Ako taký pobyt vyzerá?

Najprv nás vnútorne očistili, zbavili toxínov. Majú na to viacero metód, no turisti väčšinou podstupujú len očistu pomocou preháňadiel a očistu tvárových a hlavových dutín. Robí sa to tak, že vám kvapnú do nosa olej s čili. No majú aj oveľa drastickejšie metódy, po dohode s lekárom môžete podstúpiť aj také.

Pobyt je pod dozorom lekára?

Áno. Doktor, ktorý nás vyšetroval, ma úplne fascinoval. Priniesla som mu papiere preložené do angličtiny, kde bolo napísané, čo ma trápi, teda hlavne bolesti v ľavej ruke a ľavom ramene. On sa na ten papier vôbec nepozrel a kázal mi vyplaziť jazyk. Z jazyka a z očí mi presne určil, že mi tŕpne ľavá ruka, že mám zacviknuté nervy, že mám spazmy v chrbtici... Jednoducho, akoby dopredu čítal tie moje papiere, čo, samozrejme, nespravil.

Prečo sa vám teda pobyt spočiatku nepozdával?

Počas prvého týždňa som stále mala bolesti, pre ktoré som tam vlastne išla. Podľahla som až takej depresii, vravela som si: „Načo som sa sem trepala, mohla som využiť čas a ísť na CT, na infúzie...“ A potom po jednej z masáží konečne prišla úľava a bolesť ustúpila. Na izbe som sa tak dobre vyplakala, že mnou prešla až taká katarzia. Čistila som sa nielen telesne, ale aj zo psychickej stránky, čistila sa mi myseľ. Mala som potom stav eufórie, nadšenia, entuziazmu, prosto všetko. Bola som „ukážkový klient“. Na záver som hodnotila pobyt ako veľmi prospešný, aj s Martou sme si povedali, že ak sa podarí, na rok by sme si pobyt zopakovali.

Foto: Laura Witteková

Takže lietanie lietadlom už zvládate lepšie?

Naopak, každým letom sa bojím viac. Veď štatisticky čím viac nalietam, tým je väčšia pravdepodobnosť pádu lietadla. Veľmi sa bojím, napriek tomu však sledujem všetky relácie o leteckých katastrofách, nešťastiach i letiskách. No a potom počas letu sledujem všetko, čo sa na palube deje... Stískam Marte ruku a trpím.

A vaša ruka? Ajurvéda pomohla?

Je to oveľa lepšie. Zistila som, že ruku cítim buď keď má byť zmena počasia, alebo keď mám stres. Že je to skôr psychosomatická záležitosť. Ale vďaka ajurvéde som sa otvorila novým veciam a do môjho života vstúpila spolu s ajurvédou joga, ktorú som začala cvičiť. Mali sme tam fantastického cvičiteľa.

Vy ste známa skôr vášňou pre behanie, aerobik.

Myslím, že telo treba počúvať a prispôsobiť sa mu. Nedávno ma suseda sfúkla: „No čo je, kedy začneš behávať? Už nie je horúco!“ Lebo v lete som sa vyhovárala, že začnem behať, keď prestane byť teplo. Ale nejako si uvedomujem, že beh sa mi už nežiada. Našla si ma joga a tá mi momentálne vyhovuje najviac.

Zmenila vám teda ajurvéda život?

Predstavte si, že už tri mesiace nepijem kávu! Ja, štyridsaťročná kávičkárka, ktorá som neodišla z domu bez toho, aby som si nezaliala „turka“. Na Srí Lanke mi to ani na um neprišlo, káva mi vôbec nechýbala.Odporúčali nám, aby sme ešte aspoň tri mesiace po návrate vydržali, aby sa čistenie prejavilo, malo efekt.

Ako bez kávy štartujete do nového dňa?

Naučila som sa ráno prebrať, meditovať a naprogramovať si deň aj pri šálke teplej prevarenej vody. Má ten istý efekt.

Hráte aj v predstavení Klimaktérium… a čo? Už názov vyvoláva trochu rozpaky.

Možno preto, že práve toto obdobie bolo dlho tabuizované. Hra je o štyroch kamarátkach v menopauze. Diváčky majú možnosť vidieť na javisku presne to, čo sa deje v živote aj im samým, že je to normálny, prirodzený proces a že ním prechádzame všetky. Na javisku si z toho vieme robiť aj žarty, uťahujeme si samy zo seba. Dávame aj trochu návody, ako sa s tým popasovať. Niektorí mužskí diváci nám povedali, že túto hru by mali povinne vidieť všetci muži.

