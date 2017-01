Ako v novom tele: 5 ozdravujúcich tipov si zapíšete do diára ešte dnes

Týždne ste sa rozmaznávali a vaše orgány majú plné ruky práce s upratovaním neduhov, aby mohli opäť začať pracovať na plné obrátky. Pomôžte im v tom a budete sa cítiť vitálnejšie omnoho skôr.

1. Choďte do sauny

„Pravidelné saunovanie by malo byť súčasťou starostlivosti o telo a ducha celoročne, pretože je to rokmi preverená otužovacia a ozdravná procedúra,“ odporúča Alena Tóthová, masérka a vedúca hotelového wellnesu. „Potením sa z tela vyplavujú škodliviny, saunovanie podporuje celkovú kondíciu organizmu, pozitívne ovplyvňuje kardiovaskulárny systém, prekrvuje svalstvo a pohybový aparát. Nemalú úlohu zohráva saunovanie aj v boji proti vírusovým ochoreniam.“

Čítajte: Nevyhovuje vám normálna sauna? Skúste infrakabínu

Máte doma deti? Pokojne ich vezmite so sebou, aj im sauna prospeje. „Deti, ktoré sa pravidelne raz týždenne saunujú, lepšie spia a sú otužilejšie. V saune by však nemali stráviť viac ako päť minút, ideálne v spodnej časti miestnosti, kde je pre ne vhodnejšia teplota. Nútiť ich však do saunovania nemá zmysel, vtedy sa stráca pozitívny účinok tohto druhu relaxu,“ upozorňuje profesionálka.

2. Rytmy, ktoré vás prebudia k životu

Stránite sa posilňovní či behu v treskúcej zime? Zapíšte si do kalendára hodiny tanca! Perfektne sa vypotíte a rytmické kardio je najpríjemnejšou cestou, ako zhodiť kilá. „Nikto nemusí vedieť tancovať, nemusí mať žiadnu kondičku. Stačí, keď sa nechá unášať rytmom a bude opakovať po inštruktorovi. Čokoľvek, čo človeka ťaží na duši, sa pri tanci vyparí, rovnako ako nadbytočné kilogramy. Na oplátku telo dostane dávku endorfínov, človek sa cíti šťastný a uvoľnený,“ lektorka Dee z latino klubu v Bratislave.

VIDEO: Cvičte s vášňou! Tieto fitness trendy vás konečne neomrzia

Terapiu tancom na dosiahnutie vysnívanej postavy, ale aj rovnováhy medzi telom a dušou odporúčajú aj psychológovia. „Tanec je považovaný za liečivý už tisícročia a dnešná pohybovo-tanečná psychoterapia to iba potvrdzuje. Výhoda spojenia cvičenia s tancom je v tom, že dokáže aktivovať viaceré centrá mozgu zároveň – pohybovú, rytmickú aj emocionálnu. To rozvíja kontakt so sebou samým a prispieva k zosúladeniu tela a mysle, s čím má mnoho ľudí problém. Pri tanci sa viac pozornosti venuje vlastným pocitom, je tu väčší priestor na kreativitu, tanečné cvičenie dokáže znížiť úzkosť, prispieť k uvoľneniu a dokonca uľaviť od bolesti,“ hovorí psychologička Mária Vitková.

3. Namixujte si zdravie

Skúšali ste už do svojho smoothie pridať kurkumu? Získate potrebnú výživu, energiu a je to dokonalý „nakopávač“ imunity. Do mixéra dajte zimou voňajúce dobrôtky.

Tip na smoothie:

Jeden mladý kokos (šťavu aj dužinu), jeden banán, 4 čerstvé datle, 2 cm koreňa kurkumy alebo 1 čajovú lyžičku kurkuma prášku a 2 deci vody. Všetko spolu rozmixujte.

FOTO: Zimné smoothie RECEPTY vás dobijú energiou, aj keď vonku mrzne

Aj v rámci prípravy jedál myslite na rovnováhu. Nezachádzajte do extrémov. Rozumné je neprejedať sa ani nehladovať. Všetky jedlá si naberajte na menšie taniere, potom aj menej zjete. Denne dodržiavajte päť zdravých porcií.

4. Zrkadielko, zrkadielko

Toľko prehreškov vianočných sviatkov sa zákonite odrazí. Pokiaľ samozrejmenemáte závideniahodný metabolizmus. Avšak sladkosti a prekyselný organizmus sa vám odrazí aj na pleti. Ak ste doteraz nevyskúšali prírodnú kozmetiku, neváhajte, určite ju oceníte. V špecializovaných predajniach vám poradia s výberom tej vhodnej pre váš typ pokožky.

5. Hormóny na hojdačke?

Pomoc z prírody ocenia aj ženy, ktoré si sviatky až tak neužili, pretože ich trápili všetky nepríjemné sprievodné znaky klimaktéria, ako návaly tepla, nočné potenie a nespanie, výkyvy nálad a, samozrejme, nepríjemný pocit, že všetkým dobrým dňom už odzvonilo. Určite nie, zájdite si do lekárne pre doplnky výživy. Novinkou je produkt, ktorého základom je plazmatický extrakt z peľového zrna.Ide o jeho prospešný výťažok bez obalu. „Obsahuje L-tryptofán, ktorý sa v tele zmení na serotonín – jeho nedostatok môže napr. za nálady, podráždenosť, depresie, poruchy termoregulácie. Serotonín je dôležitý pre bdelý stav organizmu, v organizme metabolizuje na melatonín, ktorý je dôležitý pre náš spánok a nedostatok vplýva na poruchy spánku. Práve melatonín môže zmierniť návaly tepla a potenie, navodiť dobrú náladu, potlačiť depresie, a zlepšiť spánok. Zlepší sa kvalita života a žena je „späť v hre,“ hovorí gynekológ MUDr. Jozef Španka.

Ľadové končatiny: Pred čím varujú a ako ich konečne zohriať?