Ulovte si zdravšie srdce. Ako pripraviť lososa ľahko, rýchlo a 3 x inak

Do kvalitného mäsa lososa sa naozaj oplatí zainvestovať. Jeho konzumácia už raz týždenne znižuje riziko ochorení srdca. Okrem toho, dlho vás pri sporáku nezdrží. Aby ste v ňom zachovali všetky zdravé látky, hotový je raz-dva!

Losos obsahuje vysoko kvalitné bielkoviny, vitamíny a hlavne veľmi prospešné Omega-3 mastné kyseliny. Znížia vám hladinu zlého cholesterolu a pravidelná konzumácia vyčarí dobrú náladu, pokoj a kvalitný spánok. Mäso lososa totiž obsahuje L-tryptofán, ktorý produkuje hormóny šťastia. Chýbať by nemal v jedálničku budúcich mamičiek. Živiny, ktoré obsahuje prispievajú k zdravému vývoju plodu. Vhodný je aj pre ľudí s redukčnými diétami.

Losos s olivami

Potrebujeme:

300 g na kúsky nakrájaného lososa, 80 g olív, olivový olej, 2 cibuľky, soľ, citrónová šťava, polovica červenej papriky.

Postup

Kúsky lososa pokvapkáme citrónovou šťavou, posolíme, uložíme do zapekacej misy a dáme piecť do vyhriatej rúry. Na malé kúsky nakrájanú cibuľku prudko orestujeme v panvici na olivovom oleji spolu s kúskami červenej papriky. Posolíme, odstavíme a necháme vychladnúť. Potom pridáme nakrájané olivy a premiešame. Zapečené kúsky lososa podávame s ochutenou zmesou a dozdobíme šalátom

Lososové posúchy

Potrebujeme:

Cesto: 180 g špaldovej múky, 1 vajce, soľ, 15 g čerstvého droždia, vlažné mlieko, štipka cukru na kvások.

Plnka: 150 g lososa, soľ, 1 vajce, mleté farebné korenie, 70 g mozzarelly, 70 g miešaných olív, olivový olej, maslo, rozmarín.

Postup

Čerstvé droždie pomrvíme, prilejeme trochu vlažného mlieka, posolíme , pridáme cukor a necháme vykysnúť kvások. Preosiatu múku dáme do misy, pridáme vajce, soľ a vykysnutý kvások. Vypracujeme nelepivé polohustejšie cesto, podľa potreby prilejeme trochu mlieka. Vypracované cesto necháme na teplom mieste 20 minút nakysnúť. Lososa posolíme, uložíme do zapekacej misy, pokvapkáme maslom a dáme do vyhriatej rúry na 15 minút zapiecť.

Po vychladnutí ho potrháme na kúsky. Vykysnuté cesto preložíme na pracovnú dosku a rozkrájame ho na 6 rovnakých častí. Každú časť vytvarujeme do oválneho tvaru a uložíme na plech vyložený papierom na pečenie. Potrieme rozšľahaným vajcom, uložíme na kúsky pokrájanú mozzarellu, nakrájané olivy a kúsky upečeného lososa. Pridáme lístky rozmarínu, posolíme, posypeme mletým farebným korením a pokvapkáme olivovým olejom. Vložíme do vyhriatej rúry a pri teplote 180°C zapečieme .

Losos s bulgurom a baby mrkvou

Potrebujeme:

300 g lososa, morská soľ, 1 lyžica čierneho sezamu, farebné korenie, olivový olej, 150 g bulguru, 150 g baby mrkvy, 120 g Romanesca, zeleninový vývar.

Postup

Porcie lososa spolu s umytou baby mrkvou naparíme. Bulgur premyjeme, vložíme do posolenej vody a uvaríme do mäkka. Na ružičky rozobraté Romanesco pár minút povaríme vo vývare. Po uvarení scedíme, dáme na tanier spolu s bulgurom , baby mrkvou, lososom a posolíme . Čierny sezam podrvíme spolu s farebným korením, zmiešame s olivovým olejom a polejeme povrch lososa.

