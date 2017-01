Blok v chrbtici? Zistite, pre ktoré miesto horšie počujete a neláka vás sex

Mávnete nad bolesťou krku rukou? O chvíľu môžete horšie vidieť.

Celý deň presedíte pred počítačom a zrazu sa vám kde-tu zatočí hlava. Všetky zdravotné výsledky však máte v poriadku. No dali ste si skontrolovať aj chrbát? „Akékoľvek problémy so stavcami majú vplyv tak na vnútorné orgány, ako aj na celkovú psychickú rovnováhu,“ hovorí fyzioterapeutka Mgr. Barbora Krchňavá Hanicová. „Všetky ťažkosti, ktoré sa dotýkajú chrbtice, sa automaticky odrazia v postoji, pohybe i v zaťažení kĺbov. Jeden problém spúšťa druhý.“ Viete, s ktorou časťou chrbtice môžu súvisieť problémy so sluchom či znížená chuť na sex?

Na čo tlačí?

1. Krčná chrbtica

Ak nie je vo forme, môžu sa objaviť: migrény, závraty, vracanie, vysoký krvný tlak, ťažkosti so zrakom a sluchom ako napríklad hučanie v ušiach, opakovaný zápal mandlí, bolesti hrdla, nádchy. Môže vás potrápiť aj chronická únava.

2. Hrudná chrbtica

Podpisuje sa pod: častú zmenu nálad, poruchy rytmu srdca, ovplyvňuje lakťové i kolenné kĺby, členky a prsty na nohách. Problémy v tejto časti chrbtice sa môžu pretaviť aj do zápalu šliach v oblasti predlaktia. Ďalej ide o problémy s dýchaním, prieduškami či o častý kašeľ.

3. Bedrová chrbtica

Ťažkosti s ňou môžu byť zodpovedné za poruchy trávenia, zápchy, hnačky, neplodnosť, zníženie sexuálnej aktivity alebo za hemoroidy. V tejto časti sa vyskytuje aj takzvaný ženský stavec, L3, za ktorým sa môžu skrývať ťažkosti v klimaktériu, počas tehotenstva, ale i ochorenia močových ciest.

4. Kĺb medzi panvou a krížovou kosťou a kostrč

Disharmónia v tejto oblasti sa môže prejaviť: bolesťami v nohách, chodidlách, pichaním a bolesťami v podbruší, silnými menštruačnými bolesťami a chronickou zápchou.

Spevňujte svaly

Aby ste sa vyhli ťažkostiam, snažte sa udržiavať pevný svalový korzet. Okrem chrbtového svalstva ho tvorí aj brušné a sedacie svalstvo. Ideálne je cvičiť ráno. Tak pripravíte svalstvo a kĺby na denné zaťaženie. „Pomôžu vám aj jednoduché izometrické cvičenia. Odsuňte vankúš i prikrývku, ľahnite si na chrbát. Postupne napínajte svaly na tele. Zatlačte hlavu do matraca, tým aktivujete svaly na krku. Potom zopakujte tlak dlaňami, čím sa aktivujú chrbát a plecia. Na záver zatlačte päty. Jednotlivé svalové skupiny aktivujte na niekoľko nádychov a výdychov. Aktívnejší ľudia si môžu pokojne zacvičiť pozdrav slnku," radí fyzioterapeutka Hanicová-Krchňavá. Pravidelným cvičením si zvýšite funkčnosť a odolnosť chrbtice. Večer zaraďte cviky skôr na posilnenie a uvoľnenie chrbtice.

