Chystáte sa v zime do trópov? Riziká sú iné ako v lete, s týmito rátajte

Chytať bronz pod tropickým slnkom namiesto na svahu a vymeniť suchý vzduch v prekúrených miestnostiach za morský? Má to však háčik.

Pri cestách do exotických oblastí sú najčastejšími problémami hnačka, vyrážky a zvýšená telesná teplota. "V prípade problémov v cudzine sa turista snaží najskôr riešiť stav sám pomocou vlastnej lekárničky, v miestnych zdravotníckych zariadeniach často len potláčajú príznaky a nepátrajú po ich príčine. Tá preto často zostane neznáma," upozorňuje odborník na cestovnú medicínu a dlhoročný cestovateľ docent MUDr. Rastislav Maďar na to, že v ďalekých končinách treba rátať s odlišným prístupom ako u nás a prispôsobiť tomu aj obsah zdravotníckeho vybavenia, ktoré si beriete so sebou.

Ako sauna

„Potenciálnych zdravotných rizík je pomerne dosť, dobre pripravený, informovaný, zodpovedný a disciplinovaný cestovateľ však väčšinou dokáže udržať koncentráciu patogénov, ktorým čelí pod infekčnou dávkou. Ako lekár a cestovateľ smerujúci mimo Európy prakticky každú zimu, vidím viac pozitív ako negatív ciest do exotických oblastí. Pobyt v oblastiach s teplým vlhkým vzduchom a čistou vodou môže mať na zdravie priaznivý efekt. Ani striedanie tepla a chladu nie je pre bežnú zdravú populáciu zásadne škodlivé, nakoniec, to je podstata saunovania,“ ubezpečuje. Ak neprehliadnete riziká a ste zdraví, organizmus sa vám za takýto novoročný darček len poďakuje.

Choroba z pásma

Previerka imunity a prispôsobivosti váš však čaká aj po tom, ako z destinácie odletíte. „Dôležité je, aby človek nepodcenil návrat domov do chladného počasia. Sú ľudia, ktorí vystúpia na domovskom letisku v sandáloch a veľmi naľahko oblečení a než dôjdu domov, prechladnú,“ krúti hlavou lekár. „Človek môže byť po návrate unavenejší, či už z cesty, alebo z časového posunu, k tomu sa neraz pridáva stres z návalu pracovných povinností a to pomôže rozvoju virózy,“ pripomína MUDr. Maďar.

Bez liekov ani na krok

Nespoliehajte sa na lieky v cudzine, nemusíte ich zohnať. Na čo by ste určite nemali zabudnúť?

trávenie – živočíšne uhlie proti hnačke

– živočíšne uhlie proti hnačke horúčka – voľnopredajné antipyretiká

– voľnopredajné antipyretiká infekcie – v centre pre cestovnú medicínu sa informujte o možnosti predpísania širokospektrálneho antibiotika

– v centre pre cestovnú medicínu sa informujte o možnosti predpísania širokospektrálneho antibiotika osobná ochrana - prostriedok na prípravu pitnej vody, antiseptické hygienické obrúsky na umývanie rúk, ovocia a zeleniny

- prostriedok na prípravu pitnej vody, antiseptické hygienické obrúsky na umývanie rúk, ovocia a zeleniny úrazy – lekárnička prvej pomoci s obväzom, gázou, dezinfekčným roztokom, náplasťami

– lekárnička prvej pomoci s obväzom, gázou, dezinfekčným roztokom, náplasťami hmyz – repelent ako prevencia, po uštipnutí antihistaminiká

Bez vakcín nehazardujte

Riešite víza a pas, no základné očkovanie do cudziny vám akosi vyfučalo z hlavy? V menej rozvinutých krajinách s nižším hygienickým štandardom vás to môže vyjsť draho. „Najpopulárnejším kontinentom z exotických destinácií pre Slovákov je Ázia, kde sa práve teraz začína vysoká turistická sezóna. Ak niekto cestuje nechránený, je to otázka šťastia aj náhody. Pre nás lekárov, ktorí potom vidíme následky a zbytočné ľudské nešťastie, je to nepochopiteľný hazard. Vakcíny chránia nielen cestovateľa, ale aj jeho okolie,“ nabáda doktor Maďar, odborník na cestovnú medicínu. Okrem základnej výbavy vakcínou proti hepatitíde A a B a proti brušnému týfusu odporúča zvážiť aj ďalšie podľa dĺžky pobytu, plánovaných aktivít, spôsobu ubytovania, stravovania a individuálneho rizika, ktoré posúdi špecialista z centra cestovnej medicíny alebo epidemiológ.

S deťmi do dvoch rokov opatrne

Ak plánujete cestu do trópov s deťmi, buďte obozretní. „Časté striedanie tepla a chladu z preklimatizovaných priestorov môže viesť k opuchu dýchacích ciest a k zníženiu ich obranyschopnosti, čo je rizikové hlavne u menších detí, ktorých dýchacie cesty sú veľmi úzke. Rodičia by si mali uvedomiť, že dieťa nie je malý dospelý. Cesty do exotických menej rozvinutých oblastí sveta s deťmi do dvoch rokov veku nevidíme radi,“ hovorí MUDr. Rastislav Maďar a dodáva, že teplo a vlhko môžu mať nepríjemné následky aj pre obéznych a pacientov s ochorením srdca a ciev.

Nebuďte chorí zo stresu

Ak sa chystáte v zime do tepla, zvážte očkovanie proti chrípke. Keď sa vrátite a telo bude bojovať s ľadovým a suchým vzduchom v lietadle, s nákazami na letiskách a s časovým posunom, vírus chrípky by mohol byť poslednou kvapkou.

