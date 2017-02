FOTO 5 Tibeťanov. Najzdravšia rozcvička pre energiu, štíhlosť a vitalitu

Piati Tibeťania sú ideálni na rozbehnutie dňa. Nabijú vás energiou a spevnia svalstvo. Pravidelné cvičenie vám zároveň uberie roky.

Moderátorka Stanka Pavolová vie, že nájsť si čas na ranné cvičenie sa oplatí. V minulosti už piatich Tibeťanov cvičila, ale potom od toho upustila. „Keď sa mi sem-tam podarí ráno si zacvičiť, celý deň mám viac energie, ľahšie znášam stres, som aktívnejšia a veselšia. Podľa mňa sa to prejaví aj na pracovnej produktivite,“ zamýšľa sa inak milovníčka pohybu, ktorá sa momentálne venuje skôr fitnesu a cíti, že má skrátené šľachy.

Piati Tibeťania vám z rána ukroja maximálne 15 minút. Všetky cviky nemusíte hneď dotiahnuť. V pozíciách sa musíte cítiť príjemne a nič sa nestane, keď svoje snaženie pretavíte do troch opakovaní. Milovníci tohto cvičenia tvrdia, že ani nie po mesiaci budete cítiť prílev energie ako v 25-ke. Poďme si so Stankou ukázať, ako na to!