FOTO: Čaj z vlastnej úrody? Ohromné, takto sa vám to podarí!

Dobrý pocit a pohoda, pri ktorej budete čaj z vlastnej úrody popíjať, jeho liečivé účinky rozhodne podporia.

Ponúknuť návštevu čajom pripraveným z vlastnej úrody nie je v našich zemepisných šírkach bežné, no ani vylúčené. Vždyzelený krík s pevnými lesklými listami môže vo vašej obývačke dorásť až po strop. Ak sa rozhodnete pestovať rastliny zo semien, snažte sa zohnať čerstvé, lebo rýchlo strácajú klíčivosť. Pred zasadením ho treba na 24 až 36 hodín namočiť do vlažnej vody. Niektorí pestovatelia odporúčajú ešte predtým opatrne narušiť tvrdú šupku semena nožom.

Neobyčajná voda

Keďže čajovník je veľmi chúlostivý na pôdu, substrát, do ktorého ho budete sadiť, nesmie obsahovať veľa vápnika. Dá sa použiť čistá rašelina, ktorá má kyslý charakter, alebo hlinito-piesčitý substrát s prídavkom rašeliny. Pôdu navlhčite, vložte do nej semená, zahrňte najviac dvojcentimetrovou vrstvou a opäť navlhčite. Na vyklíčenie potrebujú teplo, okolo 20 až 25 stupňov Celzia, a polotieň.

Zeminu udržujte vlhkú a obrňte sa trpezlivosťou. Za mesiac až dva by z pôdy mali vykuknúť rastlinky. Ak ich máte v nádobe viac, keď trochu podrastú, doprajte im samostatné kvetináče. Substrát naďalej udržujte vlhký. Od júna až do prvých mrazov prospeje rastlinám čerstvý vzduch na balkóne alebo v záhrade, nie na priamom slnku. Dostatočne ich zalievajte a pridajte aj nezásadité hnojivo. Ak vám tečie z kohútika tvrdá voda, mali by ste použiť domáci vodný filter alebo polievajte zachytenou dažďovou vodou. Inak môže vápnik z vody čajovník zahubiť.



V byte celoročne pestujte čajovník asámsky, na balkóne či do záhrady sa viac hodí čínsky, ktorý zvládne aj mínusové teploty. Zľava kuchicha, oolong, assam. Zdroj: Profimedia

Pomoc na mieste

Rastlina dá svoju nespokojnosť rýchlo najavo – listy jej začnú hnednúť a opadávať. Niekedy pomôže okamžité presadenie do nového kyslého substrátu. S blížiacou sa jeseňou zmiernite zálievku aj hnojenie a koncom septembra premiestnite kvetináč dovnútra na svetlé, ale chladné miesto, najlepšie do 10, najviac 15 stupňov Celzia.

Polievajte len minimálne, vhodnejšie je rosenie substrátu aj listov. Na jar presaďte rastlinu do trošku väčšieho kvetináča a opäť vyložte von. Aby sa pekne košatila a neťahala sa len do výšky, občas ju na koncoch vetvičiek zaštipujte. V záhrade vydrží zasadený čajovník čínsky – z črepníka ho tam definitívne presaďte až ako trojročný stromček – aj 18-stupňové mrazy. No potrebuje vašu pomoc. Koncom jesene mu nahrňte ku koreňom slamu alebo suché lístie a rastlinu obaľte do ochrannej fólie určenej na prezimovanie rastlín.

Zber a sušenie

Čas prvého zberu listov na vlastnoručne dopestovaný čaj nadíde po troch rokoch. Poodtŕhajte z vetvičiek dva posledné, najmladšie listy a puk. Stačí ich usušiť, ale môžete ich aj fermentovať.

Zdravé rady, ako si pripraviť jednotlivé druhy čajov čítajte na ďalších stranách!