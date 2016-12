FOTO: Dali by ste si 30°C? 10 najkrajších miest, kam na Vianoce za teplom

Od začiatku Vianoc do Troch kráľov sú takmer dva týždne, ideálny čas na dovolenku. Ak ste nestihli prímorské slnko v lete, prečo nevyužiť čas počas najdlhších prázdnin v zime? Je z čoho vyberať!

K moru počas zimy nelietajú len celebrity, v trópoch sa opaľuje čoraz viac bežných Slovákov. „Počet záujemcov o zimnú dovolenku pri mori sa nám posledné roky zvyšuje medziročne o 10-20%,“ potvrdzuje jednoznačný módny trend Stanislav Mrázek z cestovnej agentúry. Najviac sa letí na Kubu, Srí Lanku, Male Divy, do Indonézie, Kene a Zanzibaru. Thajsko, Dominikánska republika a Maurícius začínajú v záujme zaostávať. No do exotiky nemusíte letieť na druhú stranu zemegule. „Tradične vysoký záujem je o Kanárske ostrovy, Kapverdy, Spojené arabské emiráty a Omán. Predajným hitom tejto jesene je Egypt,“ dodáva predajca zájazdov.

Playa Ancon Beach na Kube hlási príjemné teploty okolo tridsiatky.

Za akú cenu?

Čakajte však, že s výletom do vzdialenejšej cieľovej stanice môže byť spojených aj viac problémov. Čím menej rozvinutá krajina, tým skôr treba rátať s menej spoľahlivou zdravotnou starostlivosťou. „Naši predajci informujú klientov a vyhľadávajú im informácie alebo čerpajú zo skúseností kolegov, ktorí danú destináciu navštívili v poslednej dobe. Pri zimných exotikách je návrat vždy spojený s nutnosťou leteckej prepravy, ktorá je logisticky i finančne náročnejšia,“ prízvukuje Stanislav Mrázek, že na cestovné poistenie liečebných nákladov sa oplatí myslieť radšej dvakrát ako vôbec.

