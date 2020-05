Už ju viac nevyhodíte! 11 skvelých tipov, ako doma využiť kávovú usadeninu

Odpad z kávy vyhadzujete zvyčajne do koša? To je veľká škoda! Aj použité mleté zrná dokážu zázraky.

S kávou sa prebúdzate, užívate si odpočinok aj spoznávate nové známosti. Objavte skvelé možnosti, ako využiť kávovú usadeninu a užiť si jej blahodarné účinky aj po vypití svojho espressa či „turka“.

Pohlcovač pachu



Zdroj: Shutterstock

Zápach v chladničke aj v mrazničke je otrava. Používali ste na jeho odstránenie pohár mlieka či jedlú sódu? Vyskúšajte mletú kávu. Nasypte ju do menšej nádoby, položte ju do zadnej časti chladničky alebo priamo do mrazničky a nechajte pôsobiť aspoň týždeň. Potom ju vymeňte za novú.

