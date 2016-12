FOTO: Oživte vnútorného lekára. Kraniosakrálna terapia pustí bolesť i stres

Po strese sa zlé spomienky uložia a zapuzdria. Nedovolia vám spať, bolí vás z nich hlava alebo chrbát. Niekedy stačí priložiť ruky na správne miesto a telo je opäť v harmónii.

Ťažko sa uvoľníte pod dotykmi, ktoré vás bolia. Lenka tým trpela pri každej masáži. „Masérom som vždy hovorila, aby tak netlačili. No aj tak som mala pocit, že ma zlomia v páse,“ Prestávala veriť, že ešte niekedy zažije úľavu po dobrej masáži.

Bez dotyku

„Nie som žiadna padavka, ale možno som príliš chudá, preto ma to bolí,“ zamýšľala sa, ale svojmu chrbtu chcela dobre. „Nie som človek, ktorý rieši problém, až keď vznikne. Snažila som sa predísť väčšej bolesti, a tak som skúšala ďalších a ďalších masérov.“ Trvalo roky, kým tridsiatnička z Bratislavy našla masérku, ktorá jej vyhovuje. Nevidí, ale o to väčší cit má v prstoch. A najmä využívala takmer bezdotykovú techniku. „V tom čase som bola tehotná a o to opatrnejšia. Kraniosakrálna terapia ma však po dvoch ošetreniach zbavila bolestí krížov. Bolo to neuveriteľné, dotyky som naozaj ani necítila. Užívalo si ju aj moje bábätko,“ hovorí mamička, ktorá na masáž chodí aj po pôrode. „Dokonca sme ňou skúsili zmierniť synove bolesti, keď mu rástli zúbky. A pomohlo.“

Vnútorný lekár

Podľa terapeutky Moniky Špankovej mnohí najprv nechcú veriť, že iba prikladanie rúk, bez toho, aby ich pritlačila na telo, im pomôže zbaviť sa bolesti. No keď skúsia, dávajú jej za pravdu. „Kraniosakrálna terapia naštartuje vnútorného lekára, jej podstatou je vnímanie pulzovania mozgovomiechového moku likvoru a vyladenie jeho toku.“ Tvorbu likvoru majú pod palcom mozgové komory a má za úlohu vyživovať a prečisťovať nervovú sústavu. Likvor pulzuje pod tvrdou mozgovou blanou v pravidelnom rytme šesť- až dvanásťkrát za minútu. Blana je vnútornou výstelkou lebky, pripája sa k jej kostiam, k stavcom krčnej chrbtice, ku krížovej kosti a k všetkým malým otvorom v lebke i v stavcoch, cez ktoré vedú nervy do celého tela. Všetky kosti v tele, aj lebečné, sa prispôsobujú zmenám tlaku likvoru.

Odblokované

Kraniosakrálny terapeut cíti rytmus likvoru v celom tele a prikladaním rúk uvoľní zablokované miesta, aby mohol dobre prúdiť. Terapia pomáha obnovovať prirodzené fungovanie organizmu. „Pulz likvoru zachytím nielen na lebke a na krížovej kosti, ale i na svaloch od členkov cez zápästia až k pleciam, prenáša sa do celého tela. Blokáda môže byť hocikde. Vzniká napríklad aj porušením väzivových blán, ktoré sú okolo svalov, orgánov, kostí a nervov. Ak sa prerežú, trebárs pri cisárskom reze, alebo pri operácii kolena, poruší sa i tok likvoru,“ dodáva terapeutka, podľa ktorej uvoľnenie pomáha i pri psychických blokádach. „V telesných tkanivách sa ukladajú rôzne spomienky po stresoch a traumách a vznikajú zapuzdrené miesta. Kraniosakrálna terapia ich pomáha uvoľniť, takže sa budete lepšie cítiť aj emocionálne.“

Ja lietam!

Aj Lenka sa cítila vyrovnaná. Nielen v chrbte, ale aj v hlave. Ľudia vďaka dotykom lepšie spávajú, sú pokojnejší, ba dokonca opisujú aj menej depresívnych nálad. „Ja sama som po prvej terapii mala pocit, že lietam, ale hlavne som sa zbavila bolestí hlavy,“ usmieva sa Monika Španková. Výhodou terapie, ktorá trvá spravidla hodinu je, že ju môžete absolvovať oblečení. „Niekto má problém vyzliecť sa, preto na masáže radšej nechodí, iní zasa nemajú radi dotyky, táto terapia obe zábrany vylučuje,“ hovorí terapeutka. „Môžu ju absolvovať i deti s poruchami učenia, hyperaktívne alebo s dyslexiou. Hoci s nimi je trochu problém, pretože neobsedia, a tak je lepšie robiť terapiu skôr nenápadne,“ dodáva Monika Španková. Kontraindikáciou nie je tehotenstvo, nemôže sa však robiť pri otvorených ranách.

Kedy pomáha

Kraniosakrálna terapia ako celostná metóda je vhodná na posilnenie imunitného systému, pri neurologických problémoch, pri bolestiach hlavy, pri závratoch, ale aj pri astme, bronchitíde či sinusitíde, pri ťažkostiach s čeľusťami, pomáha so zažívacími problémami, pri chronických bolestiach chrbta, po úrazoch, ako príprava na pôrod, v šestonedelí, aj lepšie zvládať a vyrovnávať sa so stresmi.

