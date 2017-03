FOTO: Po stopách Santa Clausa, naprieč krajinami ľadového severu

Žije v Grónsku Santa Claus? Samozrejme, že to nebol jediný dôvod na návštevu tohto ľadového ostrova, ale vždy som chlapíka s bielou bradou v červenom kabáte na svojich cestách hľadal.

Všade na severe mi miestni tvrdili, že Santa pochádza od nich, ale v Grónsku to neznelo ako žart. Odtiaľto sa raz za rok vyberá na púť po domácnostiach dobrých detí, ktoré oslúchajú rodičov.

Keď rozmrzne pôda

Do Grónska prilietam vrtuľníkom. Záliv pri meste Ammassalik je zamrznutý, je v ňom množstvo krýh a po mori je cesta nemožná. Pristávame na malom provizórnom letisku. Šliapem hore okolo nádherných plies. Som iba tristo metrov nad morom, no cítim sa ako na najvyšších štítoch Tatier. Všade sneh, ľad, ľadovce. „Keby si stretol ľadového medveďa, silno buchni o seba dvomi železnými predmetmi,“ radí mi Elena Napaguutdlaková, ktorej otec sedí v parlamente v Nuuku.



Na polárnom kruhu v južnom Grónsku nevynechajte plavbu okolo ľadovcov. Foto: Profimedia.sk

„Vydaj sa hore do hôr, tam za tebou nanuq, ako Inuiti ľadového medveďa volajú, nepôjde,“ presviedča ma, že medveď, ktorý beží rýchlosťou štyridsať kilometrov za hodinu, ma do kopca nedobehne... Dospelý nanuq váži okolo 680 kilogramov. Z ľadových krýh loví tulene. Keď zaňuchá dieru, čaká, kým sa tuleň príde nadýchnuť. Potom hrabne pazúrmi a štyristokilového tuleňa vytiahne von. Keď vás napadne hnedý medveď, môžete sa zahrať na mŕtveho. Máte tak šancu, že vás nechá na pokoji. Pri bielom to však neskúšajte, ten by chutnou večerou nikdy nepohrdol.

Bez komárov

Z vrcholu hory je naozaj nádherný výhľad, na mori sa prevaľujú kryhy a občas sa v spenených vodách objaví chrbát a chvost veľryby. Málokto o tom vie, ale s týmito cicavcami sa tu dá aj potápať. Vrch Námorníka volajú Inuiti Qaqqartivakajik. Podo mnou sa rozprestiera 41 kilometrov dlhý Ammassalický fjörd a na druhej strane vidím 19 horských plies. Prechádzam po lúkach plných fialových a modrých kvetov. A nikde ani jediný komár! Tých bolo na fínskom polárnom kruhu neúrekom. Keby som bol Santa Claus, asi si na život vyberiem radšej miesto bez komárov.

Tuleň na večeru

Keď zbehnem z vrcholu dole, čaká ma večera u známych. Adresa je modrý dom pri pošte, žiadne číslo, ale nájdeme ho ľahko. Tu v Grónsku vyzerá každý domček rovnako, veď ich postavila dánska vláda. Líšia sa iba farbou podľa toho, v akom štátnom sektore majiteľ domu pracuje. V obývačke si prezerám výstavku šamanských sošiek tulipaq.

Sú vyrezané z narvalieho zuba, ktorý v stredoveku Európania pokladali za roh jednorožca. Mágia a šamanizmus sú aj v dnešnom Grónsku veľmi živé. Na večeru sa podáva tuleň. Vo svojom cestovateľskom živote som jedol všeličo, slimáky, žabacie stehienka, živé lúčne koníky či vodného byvola. No tuleň bolo asi to najhnusnejšie jedlo, čo som kedy dal do úst. Ak nie je Santa vegetarián, tu by neprežil. A tak ho idem hľadať ďalej.

Made in USA

Vraj, ak chcete v USA vidieť pravého Santa Clausa, musíte sa vybrať k polárnemu kruhu. Zamierim teda do druhého najväčšieho mesta Aljašky, do Fairbanksu. Založili ho v roku 1902 ako ťažobný tábor pri zlatej horúčke. Replikou starého parníka sa plavíme po rieke Chena, Indiáni nám ukazujú, ako spracovávajú lososy a ako sa starajú o stáda sobov.Áno, aj tu sú soby, zvieratá, ktoré tak neodmysliteľne k Santa Clausovi patria. A tak sa vyberáme do Santa Claus House s adresou North Pole, Alaska. 01 St. Nicholas Dr. 55 škriatkov Je tu vybudovaná dedinka, kde celé dni sedí Santa Claus a čaká na turistov.



Foto: Archív cestovnej kancelárie

Jeho dom otvorili v roku 1952 pri hlavnej ceste, kadiaľ museli prejsť všetci.Pôvodne to bol obchod, kde sa predávalo sušené mäso. Keď sa hlavná cesta do Fairbanksu odklonila, obchod by zanikol, tak museli majitelia vymyslieť iný podnikateľský plán. Zamerali sa na turizmus a teraz americký Santa Claus zamestnáva päťdesiatpäť pracovníkov. Ročne sem príde stotisíc turistov.

Vo Fínsku

Najväčším konkurentom amerického Santu je ten fínsky. Začiatkom leta som za ním vyrazil aj s deťmi. Dedinka Santa Clausa je pre každé dieťa najväčším zážitkom. Bol som v nej pred dvadsiatimi rokmi, ale rozrástla sa tak, že tí na Aljaške môžu iba závidieť. Tu, na Napapijri sa síce za návštevu u Santu platí a prístup sprostredkovávajú uvádzačky, ale všetko bolo absolútne profesionálne.

Na polárnom kruhu

Môžete tu kúpiť sobie kože či čiapku z polárnej líšky, outdoorový výstroj alebo špeciálne zálesácke nože. A ešte vám aj do čepele vygravírujú vaše meno. Na rozdiel od Aljašky sa fínska dedinka Santa Clausa nachádza priamo na polárnom kruhu, a tak je pre každého veľkým zážitkom túto magickú hranicu pokoriť. Poslali sme domov listy podpísané Santom, no už teraz viem, že prídu presne na Vianoce. Verím, že sme u neho vylobovali lepšie darčeky.