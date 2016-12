Hodiny zdravia podľa čínskej medicíny: Urobte si s nimi kontrolu orgánov

Práve teraz máte čas zastaviť sa, upokojiť a vnímať aj svoje telo a dušu. Chce vám niečo naznačiť? Možno by ste do svojich predsavzatí mali predsa len niečo pridať.

Tradičná čínska medicína vníma a lieči telo na základe ním prúdiacej energie CHI. Je v neustálom pohybe, a keď dôjde k jej zablokovaniu, okamžite vás upozorní, aby ste v organizme obnovili rovnováhu. Hodiny tela reflektujú presné časové obdobia, počas ktorých sa kumuluje maximum energie do konkrétnych orgánov. Biohodiny je dobré poznať najmä v prípade, ak sa necítite práve najlepšie, no neviete, v čom môže byť problém.

Ak konkrétny orgán nie je v harmónii a nemá vhodné prostredie na to, aby pracoval na 100%, podľa odborníkov na čínsku medicínu sa u niektorých ľudí môže ohlásiť prerušovaním nočného spánku v približne rovnakú hodinu. Môže totiž dôjsť k zablokovaniu, ktoré prúdeniu energie zabráni. Blokády spôsobia fyzické, ale aj psychické problémy.

5-7: Hrubé črevo

Akékoľvek príznaky v tomto čase, najmä tie tráviace, signalizujú problémy s hrubým črevom. Venujte mu preto pozornosť. Vedeli ste, že táto doba je pre vstávanie z postele a rozpohybovanie trávenia najideálnejšia? Hrubé črevo je pod najväčším tokom energie a má najväčší potenciál odstrániť z tela škodliviny bez námahy.

7-9: Žalúdok

Aj tradičná čínska medicína sa drží tvrdenia, že raňajky sú základom zdravého a aktívneho dňa. Žalúdok má práve v tomto čase najlepšiu schopnosť absorbovať prijaté živiny. Raňajky by preto mali obsahovať čo najviac vlákniny, bielkoviny a zdravé tuky.

9-11: Slezina

Práve tento orgán je podľa TČM zodpovedný za premenu prijatých živín na energiu. V produkcii CHI a krvi je dráha sleziny vôbec

najdôležitejšou. Bez nej nemajú mozgové bunky dostatok "paliva", čoho výsledkom je znížená schopnosť koncentrácie. Ak teda máte doobeda chuť na sladké, pociťujete únavu, nadúvanie či nepozornosť, práve slezina je s najväčšou pravdepodobnosťou hlavným vinníkom.

Slezinu posilnia celozrnné obilniny, strukoviny, cuketa, tekvica, chudé mäso, ryby, mrkva, polievky z kuraciny a z korenín hlavne škorica, zázvor, koriander a sladké drievko.

11-13: Srdce

Nedostatočná funkcia srdca sa podľa čínskych medikov znásobuje práve v tomto čase. Štúdie dokázali tiež najvyšší výskyt srdcových problémov. Ak pociťujete silnejšie búšenie srdca či pichavú bolesť, ide o signály nerovnováhy. Okrem fyzična, tento orgán života nie je symbolom emócií iba tak. Má v moci aj naše city.

13-15: Tenké črevo

Aj vy máte v tomto čase chuť si zdriemnuť, siahate po cukre a kofeíne? Je to znamenie, že tenké črevo akútne potrebuje energiu a zmenu v životospráve. Buď máte problémy s trávením, alebo ste si len nedali dostatočne výživné raňajky.

15-17: Močový mechúr, 17-19: Obličky

Vaše obličky si ukladajú energetické rezervy. Telo ich čerpá v Neskorších popoludňajších hodinách a vy by ste sa preto mali cítiť v strehu a aktívne. Ak je to u vás naopak, pravdepodobne vás ovláda vysoká hladina stresového hormónu, kortizolu a nadprodukcia adrenalínu v nadobličkách. Po emocionálnej stránke môžete pociťovať úzkosť, po fyzickej časté močenie a averzia k chladnému počasiu.

19-21: Osrdcovník, 21-23: Meridián troch ohrievačov

Nejde o orgány ako také, no zohrávajú významnú úlohu pri životne dôležitých procesoch. Meridán je zodpovedný za koordináciu a reguláciu energie a osrdcovník chráni srdce.

23-01: Žlčník, 01-03: Pečeň

Stáva sa vám, že sa pravidelne bezdôvodne prebudíte okolo pol tretej nad ránom? Mali by ste venovať pozornosť pečeni. Akékoľvek jej zaťaženie a toxicita sa prejavuje práve v tomto čase. Pre súčasný rýchly život populácie ide o typický zdravotný problém. Energetickú nerovnováhu pečene môžu signalizovať i svalové kŕče, zápcha, ale aj zmeny nálady. Pečeň je podľa východnej medicíny prepojená aj so zrakom. Ak strávite veľa času za počítačom, oslabí sa. So žlčníkom je spojená emócia zlosti, ktorá môže prerásť až do agresie. Zamerajte sa na asertivitu a posilníte oba tieto orgány.

03-05: Pľúca

Pokiaľ v týchto hodinách pokojne spíte a nemáte žiadne príznaky, vaše pľúca a dýchací systém je v poriadku. Pľúca v tejto dobe hromadia kyslík, aby ho odovzdali do celého organizmu. Ak sa zobudíte na kašeľ či dýchavičnosť, zbystrite! Ak sa to pravidelne opakuje, zvážte návštevu lekára, môže ísť aj o astmu. Pociťujete úzkosť a žiaľ? Budiť vás môže aj signál depresie.